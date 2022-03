Was tun bei akuter Traumatisierung?

Für die meisten Menschen besteht das Risiko, irgendwann im Leben mal einem traumatischen Ereignis ausgesetzt zu sein. Unfälle, Naturkatastrophen, Flucht oder zwischenmenschliche Gewalt und Missbrauch sind Beispiele für das breite Spektrum einschneidender Erlebnisse. Dieses zeigt sich auch gerade in der aktuellen Situation in der Ukraine, wo Menschen Tod, Leid und Flucht erleben müssen, heißt es in einer Pressemitteilung des Landschaftsverbands Westfalen-Lippe. Solche Erfahrungen können tief in das Seelenleben eingreifen und Spuren in Form von anhaltenden seelischen und körperlichen Störungen hinterlassen.

Aber ein beträchtlicher Teil der Betroffenen erhole sich nach einem traumatischen Ereignis und einer akuten Belastungsstörung nach einiger Zeit wieder und finde das seelische Gleichgewicht zurück. Das weise auf die besondere Bedeutung von Risiko- und Schutzfaktoren hin. Die spezifische Verwundbarkeit und Resilienzfaktoren spielten dabei eine große Rolle.

Oberarzt Reinhard Kowol und Margret Kleine Kracht, Traumapädagogin und Sozialarbeiterin, von der LWL-Klinik Lengerich werden sich am Donnerstag, 17. März, bei Buddemeier in einem Gesundheitsvortrag mit der Frage beschäftigen, was genau jene Menschen ausmacht, die Schlimmes erlebt haben und nicht an einer anhaltenden Traumafolgestörung erkranken.

Ebenso möchten sie vermitteln, dass sich eine psychische Störung, der eine psychische Traumatisierung zugrunde liegt, gut behandeln lässt – vorausgesetzt sie wird als Traumafolgestörung erkannt.

In diesem Zusammenhang falle der Information und Aufklärung von Betroffenen, deren Angehörigen, aber auch der Öffentlichkeit eine besondere Bedeutung zu. Diese Aspekte werden Reinhard Kowol und Margret Kleine Kracht ebenfalls thematisieren: Was verringert die Gefahr, nach einer psychischen Traumatisierung eine Traumafolgestörung zu entwickeln? Welche Unterstützung benötigen Menschen, um nach einer akuten Traumatisierung gesund bleiben zu können? Woran erkennt man psychisch traumatisierte Menschen und welche Unterstützung benötigen sie von ihrem Umfeld und dem Hilfesystem?

Die Veranstaltung bietet Besucher ausreichend Zeit, um Fragen zu stellen.

Die Veranstaltung geht bis circa 21 Uhr. Anmeldungen sind bei der Volkshochschule (

0 5 481/ 93 88 0, E-Mail info@vhs-lengerich.de) möglich.