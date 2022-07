Wehr braucht neue Löschfahrzeuge

Die Freiwillige Feuerwehr Ladbergen ist in 80 Prozent der Fälle nicht nur nachts, sondern auch tagsüber innerhalb von acht Minuten nach Alarmierung am Einsatzort und damit „im NRW-weiten Vergleich positiv herauszustellen“, betonte Christoph Müller von der Kommunal Agentur NRW unlängst im Haupt- und Finanzausschuss. Dort wurde auch der aktuelle Brandschutzbedarfsplan der Gemeinde vorgestellt.

Das Planziel ist klar: In 80 Prozent der Fälle sollen die Feuerwehrkameraden innerhalb von acht Minuten nach Alarmierung am Einsatzort sein. Diesen sogenannten Zielerreichungsgrad legt der aktuelle Brandschutzbedarfsplan der Gemeinde fest. Und dass der Freiwilligen Feuerwehr das nicht nur nachts, sondern auch tagsüber gelingt, „ist insbesondere auch im NRW-weiten Vergleich positiv herauszustellen“, betonte Christoph Müller von der Kommunal Agentur NRW unlängst im Haupt- und Finanzausschuss. Einzige Achillesferse: In puncto des sich nördlich der B 475 am Kanal erstreckenden Industriegebiets wird‘s diesbezüglich eng.