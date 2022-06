Wein, Musik und beste Stimmung

Die erste Auflage des Ladberger Weinfestes seit Beginn der Corona-Pandemie wurde am Samstagabend für alle Beteiligten zu einer runden Geschichte. Livemusik und Rebensaft, dazu schönstes Sommerwetter, beste Voraussetzungen, um endlich wieder einmal zusammenzukommen und bis in die frühen Morgenstunden zu feiern.

Rund um den Afrouper und in Ladbergens guter Stube war am Samstagabend eine Menge los: Das erste Weinfest seit 2019 lockte in den Ortskern und war zugleich der Höhepunkt der „Sommersummen“-Veranstaltungswoche.

Corvin Prigge hat vor etwa einem Jahr großen Mut bewiesen und sich zusammen mit seinem Kumpel Florian Maring einen „Lebenstraum“ erfüllt: ein eigenes Weingut. Und das auch noch an der Mosel. Als klassische Quereinsteiger – beide kommen ursprünglich aus dem IT-Bereich – haben sie alles auf eine Karte gesetzt und wurden am Ende belohnt: „Wir bereuen den Schritt keinen Tag.“ Und so entstand das Weingut Maring und Prigge. Bei Weißweinen, dem weißen Burgunder, Rosé und Spätburgunder an ihrem Stand kamen die Ladberger am Samstagabend bei sonnig-knackigen 28 Grad auf den Geschmack – beim Ladberger Weinfest.