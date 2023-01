„Welcome to Sodom – Dein Smartphone ist schon hier“ ist ein rund 90-minütiger Dokumentarfilm überschrieben, mit dem die Steuerungsgruppe „Fairtrade Town Ladbergen“ auf das Problem des Elektroschrotts hinweisen möchte. Während des Filmabends am Donnerstag, 2. Februar, steht die Mülldeponie von Agbogbloshie in Ghana im Mittelpunkt, wo jährlich rund 250 .000 Tonnen Euroschrott aus Europa und aller Welt landen.

„Sodom“ nennt man den Teil der ghanaischen Hauptstadt Accra, den nur jene betreten, die unbedingt müssen. Die Deponie von Agbogbloshie ist Endstation für Computer, Monitore und anderen Elektroschrott aus Europa und aller Welt. Rund 250. 000 Tonnen ausrangierte Computer, Smartphones, Drucker und andere Geräte aus einer weit entfernten, elektrifizierten und digitalisierten Welt gelangen Jahr für Jahr hierher – auch unsere alten Handys, über deren Verbleib sich wohl nur die Wenigsten Gedanken machen.

Genau das möchte die Steuerungsgruppe „Faitrade Town Ladbergen“ ändern und lädt zum Filmabend am Donnerstag, 2. Februar, um 19 Uhr in die Begegnungsstätte Buddemeier an der Dorfstraße ein. Gezeigt wird an jenem Abend der Dokumentarfilm „Welcome to Sodom – dein Smartphone ist schon hier“. Dieser lässt die Zuschauer hinter die Kulissen von Europas größter Müllhalde mitten in Afrika blicken und porträtiert die Verlierer der digitalen Revolution. Dabei stehen nicht die Mechanismen des illegalen Elektroschrotthandels im Vordergrund, sondern die Lebensumstände und Schicksale von Menschen, die am untersten Ende der globalen Wertschöpfungskette stehen und die sich mit der Arbeit dort versuchen, aus dem Müll des Westens ein Leben aufzubauen.

„Zeigen Sie, dass es anders geht. Bringen Sie Ihr altes Handy mit! Wir unterstützen die Handy Aktion-NRW“, laden die Veranstalter zu dem Filmabend am Donnerstag, 2. Februar, ein und betonen: „Mobiltelefone sind kleine Schatzkisten. Sie enthalten wertvolle Rohstoffe, die nicht in die Schublade oder den Hausmüll gehören.“ Ferner weisen sie in einer Pressemitteilung darauf hin, dass es für jedes alte Handy eine Fairtrade-Überraschung gibt. Der Eintritt zu dem Filmabend ist frei.