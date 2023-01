Wenn das Licht ausgeht, wird es bunt

„

In meiner Welt kannst du die tollsten Dinge sehen“, verspricht Aladdin im gleichnamigen Disney-Film seiner Angebeteten und spricht damit dem Publikum aus dem Herzen. Dass der junge Dieb seiner Prinzessin dieses Versprechen auf einem fliegenden Teppich gab, war für die Menschen auf der Tribüne der Rott-Sporthalle das I-Tüpfelchen auf der romantischen Szene.

Insgesamt knapp 1000 kleine und große Zuschauerinnen und Zuschauer erlebten am Mittwoch und Donnerstag die drei Schwarzlichttheater-Aufführungen der Grundschule und waren sich einig, dass das Projekt, das mehr als 90 Kinder gemeinsam mit Lehrerin Andrea Mehliß auf die Beine gestellt hatten, „wirklich toll“ gelungen war.

Eine bunte Reise zu vier verschiedenen Kino-Highlights kündigten die jungen Moderatoren an und machten die Bühne frei für einen zauberhaften Auftakt auf Schloss Hogwarts. Im schnellen Wechsel zeigten die Kids der Klasse 4a Szenen von Harry Potters Ankunft über sprechende Hüte und tanzende Besen bis zum spannenden Quidditch-Turnier.

Weiter ging es in die orientalische Welt von Aladdin, in der die Zweitklässler mit leuchtenden Schwertern, Kamel und Wunderlampe sowie fliegenden Teppichen für märchenhafte Stimmung sorgten.

„Möge die Nacht mit uns sein“, hofften alle, als sich die Einradfahrer der vierten Klassen mit ihren Gefährten und dem Blockbuster „Star Wars“ auf ein Weltraumabenteuer begaben. Erstaunlich, mit wie viel Geschick und zugleich Geschwindigkeit sich die Zehnjährigen, umringt von Kometen, durch die Halle bewegten.

„Zieht euch warm an“, warnten die Moderatorinnen, als sie den Auftritt der „Eiskönigin“ ankündigten. Wie es den Schwestern Elsa und Anna gelingt, aus einer klirrend kalten weißen Winterwelt eine bunte Farbenpracht zu machen, zeigten die Kinder des Offenen Ganztags.

Nicht nur Andrea Mehliß, die die Choreographien seit Beginn des Schuljahres mit den Kindern einstudiert hatte, war begeistert von dem Erfolg, auch Schulleiterin Dr. Ulrike Itze-Helsper hatte die Welt im Gläschen und war überwältigt, wie gut die drei Vorstellungen über die Bühne gegangen waren. Die Letzte sei die Beste gewesen, war sie sicher. „Da war so ein Prickeln“, räumt sie am Donnerstag ein, „ganz beseelt“ von der Phantasiewelt zu sein, die die Kinder dargestellt hätten. Die Akteurinnen und Akteure selber hatten Spaß ohne Ende, dass alles so gut geklappt hatte, und das Publikum hätte gerne eine Zugabe gesehen. Die gab es dann in Form eines Ständchens für die Geburtstagskinder der Schulgemeinschaft.