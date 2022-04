Wenn der „Tüv“ anrückt

Sicherheit ist das oberste Gebot. Das gilt ganz besonders auf Spielplätzen. Neben den regelmäßigen Sicht- und Funktionskontrollen des Bauhofs rückt zur Hauptuntersuchung einmal im Jahr eine Fachfirma an.

Sicherheit ist das oberste Gebot. Das gilt ganz besonders auf Spielplätzen, die mit ihren Gerätschaften die Neugier und den Mut eines Kindes geradezu herausfordern. Wenn dann eine Trittstufe morsch oder ein Mindestabstand im Gestänge nicht eingehalten ist, kann das böse ausgehen. Damit es so weit nicht kommt, müssen die Anlagen regelmäßig kontrolliert werden. Wortwörtlich ins Spiel kommen dazu ausgebildete Prüfer. So auch jetzt wieder in Ladbergen. Ein Spielplatzprüfer der Firma PädaConsult untersuchte die Geräte und Aufbauten auf den hiesigen Plätzen.

Wippe, Schaukel, Klettergerüst oder Sandkasten: Gefahrenquellen kann wohl jedes Spielgerät bergen, vor allem wenn es in die Jahre gekommen, marode und instabil ist oder eine fehlerhafte Konstruktion vorliegt.

Sie sind daher ständigen Kontrollen unterworfen. Wöchentliche Sichtkontrollen und die quartalsmäßige Funktionskontrolle erledigt die Gemeinde, die auch Betreiber der Anlagen ist. Für die jährliche verpflichtende Hauptuntersuchung jedoch muss die Verwaltung ein Unternehmen beauftragen. In diesem Fall war das die Firma PädaConsult aus Aachen. Deren Geschäftsführer Felix Seuffert berichtet an einigen Beispielen, welche Voraussetzungen jeder Spielplatz zu erfüllen hat und was kontrolliert wird.

„Das geübte Auge kann schon viel entdecken“, erklärt Seuffert. Für die notwendig detaillierte Inspektion gehöre aber ein gewisses Equipment dazu. Mit einem 45 Zentimeter langen Schraubendreher etwa ließen sich Verwitterungsprozesse, die auch aufgrund von Pilzbefall entstehen können, bei Holzbauten feststellen. Die Schäden würden durch das Kratzen und Stechen mit dem Dreher offengelegt. Findet keine Reparatur statt, ist der Sturz eines Kindes fast vorprogrammiert.

Ein anderer Punkt auf der Gefahrenliste ist das mögliche Feststecken von Gliedmaßen, wenn das Konstrukt des Gerätes nicht einwandfrei entworfen und verbaut wurde. Der Standort eines Gerätes spielt eine weitere Rolle, etwa bei einer Rutsche. „Sie darf nicht in Richtung Süden ausgerichtet sein“, sagt Seuffert. Temperaturen von bis zu 80 Grad auf der Oberfläche könnten zu Verbrennungen führen.

Einer der nächsten Punkte auf der Liste ist die Bodenfläche. Je nach Spielgerät seien synthetische Matten, Sand- oder Kiesflächen empfohlen. „Rindenmulch ist auch zugelassen“, so der Spielplatzprüfer. Dieser könne allerdings spitze Nadeln beinhalten, auch fördere er die Entwicklung von Pilzkulturen. „Wenn der Spielplatz auch ein Katzenparadies ist, könnte Mulch aber sinnvoller als Sand sein“, so Seuffert.

In der Tasche eines Spielplatzprüfers befindet sich immer auch ein Drei-Meter-Zollstock. „Das ist die maximal erlaubte Fallhöhe“, erklärt der Fachmann. Und auch die Fallweite. Sie spielt etwa bei einer Drehscheibe, auf Grund ihrer Geschwindigkeitsentwicklung ein beliebtes Gerät, eine wichtige Rolle.

Sind während der Besichtigung eines Spielplatzes Kinder vor Ort, sei das ein Glücksfall, denn: „Sie belasten das Gerät, so dass die Funktionen gut sichtbar sind“, sagt Seuffert. Ansonsten muss der Prüfer, der übrigens eine mehrjährige Ausbildung bis zur Zertifizierung durchläuft, auch schon mal selbst schaukeln oder klettern. Zum Einsatz können aber auch Teleskopkameras kommen, um das Spielgerät von oben zu begutachten.

Der abschließende Bericht der Spielplatzprüfer zeigt dem Betreiber letztendlich das Ergebnis der intensiven Untersuchung. Und darin steht, „dass wir am Spielturm an der Gausebreede einiges machen müssen“, erklärt Andreas Moysich, der einen Kurzbericht bereits vorliegen hat, auf WN-Nachfrage. „Aber das hatten wir eh vor“, sagt der Mann aus dem Bauamt. „Darüber hinaus gibt es zwei, drei kleinere Dinge, aber keine Überraschungen“, so das zufriedenstellende Fazit der diesjährigen Überprüfung.