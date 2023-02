Wenn Männer in fremden Töpfen rühren

„Auch Wasser wird zum edlen Tropfen, mischt man es mit Malz und Hopfen“, so lautet ein deutsches Sprichwort. Dies setzten die Teilnehmer des Kurses „Bier brauen“ der Volkshochschule Lengerich in die Tat um. In der Küche der ehemaligen Hauptschule lernten sie in einem Workshop alles rund um die Herstellung eines süffigen Biers. Einen dicken Kopf haben sie am Abend nicht gehabt. Ihr Selbstgebrautes ist erst nach einer Gärzeit von einigen Wochen zu genießen.

