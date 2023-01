Grundschule kehrt mit Schwarzlichttheater zur Normalität zurück

Wer in der kommenden Woche eine der drei Theater-Aufführungen der Grundschule besucht, wird Teppiche fliegen, Schwerter leuchten und mehr als 90 Mädchen und Jungen aufblühen sehen. Irgendwie, denn da es sich im Schwarzlichttheater handelt, spielt im Dunkel vieles keine Rolle, was man bei Licht erkennen könnte.

Kamele, Leuchtschwerter und viele farbige Highlights mehr gibt es im Schwarzlichttheater der Grundschule zu bestaunen. Drei Vorstellungen dazu sind in der kommenden Woche in der Rott-Sporthalle geplant.

Abgesehen davon, dass die angekündigte Show unter dem Titel „Kino-Highlights“ auch beste Unterhaltung bietet, ist das Projekt für Lehrerin Andrea Mehliß, die seit Monaten mit den Kindern probt, und Schulleiterin Dr. Ulrike Itze-Helsper ein wichtiger Beitrag zur Integration und Inklusion, die schon seit Jahren fest im Schulprogramm verankert sind. Die Anonymität der Inszenierung im Schwarzlicht mache mutig und stärke das Selbstbewusstsein, machen die Pädagoginnen deutlich, dass ihr Fokus weniger auf der Besetzung von Haupt- und Nebenrollen liegt. „Jeder und jede Einzelne ist Puzzleteil einer großen Show, an der alle Kinder ungeachtet ihrer Fähigkeiten teilhaben können“, beschreiben sie das Ziel des Projekts.

Itze-Helsper und Mehliß sind froh, dass es nach der Absage des Theaters vor zwei Jahren und der abgespeckten Aufführung im vergangenen Jahr nun wieder ganz großes Theater in der Rott-Sporthalle geben wird, die Grundschule auch in diesem Bereich endlich zur Normalität zurückkehren kann.

Mit Impressionen zur Musik von „Aladdin“, „Eiskönigin“, „Harry Potter“ und „Star Wars“ wollen die Kids ihr Publikum begeistern. Da nun endlich die ursprünglich fürs Jahr 2021 geplante Aufführung auf die Bühne gebracht wird, musste einiges angepasst werden. So sind die damaligen Zweitklässler, die in „Aladdin“ mitspielen sollten, zwei Jahre älter geworden und passen nicht mehr in die farbenfrohen Pumphosen. Und für die seinerzeit achtjährigen Jungs, die für die „Eiskönigin“ eingeplant waren, sind Anna und Elsa heute ein No-Go.

Andrea Mehliß hat entsprechend umdisponiert, bis inhaltlich wie kostümtechnisch alles passte, und in den vergangenen Monaten mit den einzelnen Gruppen des Ensembles geprobt. Mit dabei sind die jüngeren Kinder aus der Zauberlicht-AG, Dritt- und Viertklässler aus dem Offenen Ganztag, Viertklässler aus der Einrad-AG sowie die Schüler aus der vierten Klasse von Andrea Mehliß, die im Rahmen des Sport- und Musikunterrichts für den großen Tag proben. Besonders spannend: Erst gestern konnten mit Beginn der Endproben die einzelnen Gruppen mit insgesamt mehr als 90 Acht- bis Zehnjährigen zum ersten Mal sehen, was die anderen in den vergangenen Monaten auf die Beine gestellt haben. Bis es am Mittwoch, 18. Januar, um 8.30 Uhr und um 17 Uhr, sowie am Donnerstag, 19. Januar, um 9.45 Uhr dann „Vorhang auf!“ heißen kann, bleibt also noch einiges zu tun.

Genießen werden das Spektakel dann nicht nur die Akteure und das Kollegium, sondern auch die Familien der Kinder, die mehr als 80 zukünftigen Erstklässler der Grundschule sowie 15 Seniorinnen und Senioren des Altenheims Haus Widum, die pünktlich zur Aufführung von den Kids in der Einrichtung abgeholt und anschließend wieder nach Hause geleitet werden. Auch über die Reaktivierung dieser „Nachbarschaftspflege“ ist Ulrike Itze-Helsper heilfroh. Eltern, die Zeit haben, lädt sie ein, die Aufführungen am Mittwoch- oder Donnerstagmorgen zu besuchen – wohlwissend, dass die Tribüne in der Nachmittagsvorstellung in der Regel sehr voll ist. „Das wird ein tolles Erlebnis für die Augen und die Ohren“, ist die Schulleiterin überzeugt.