Wer beerbt Tim Berlemann als Schützenkönig?

Am kommenden Samstag endet die dreijährige Regentschaft von Tim Berlemann. Wer beerbt den Schützenkönig des SV Wester? Das ist eine der Fragen im Rahmen der Festwoche zum 90-jährigen Bestehens des Vereins. Gefeiert wird – wie immer – an der Freiluftsportanlage Zur Königsbrücke.

Wer beweist am Samstag, 16. Juli, die ruhigste Hand und das genaueste Auge, um Tim Berlemann nach dreijähriger Regentschaft als Schützenkönig des SV Wester abzulösen? Diese Frage steht im Mittelpunkt des Schützenfestes in Wester, dessen Festwoche bereits am Mittwoch, 13. Juli, beginnt. Immerhin wird der rund 350 Mitglieder zählende Schützenverein in diesem Jahr 90 Jahre alt – und das will gefeiert werden.

So treffen sich die Mitglieder am Mittwoch um 18.30 Uhr beim Ladberger Schützenkaiser Wilhelm Kröger, Krackenweg 22, in Uniform und marschieren um 19 Uhr mit einer Abordnung des Spielmannszugs Eintracht Nord Richtung Denkmal, um dort die ersten Fahnen zu hissen. Anschließend werden auch auf dem Hof Barkmann, Feldweg 21, die Fahnen gehisst. Am Donnerstag, 14. Juli, schließt sich ab 18 Uhr am Denkmal die Denkmalpflege an.

Und dann wird es am Samstag, 18. Juli, spannend, wer Tim Berlemann nach dreijähriger Regentschaft beerbt. Die Schießwarte Torsten Koppisch und Daniel Hoff hoffen jedenfalls auf rege Beteiligung am Schießen um die Königswürde und einen spannenden Wettkampf. Um 19 Uhr soll der neue König beziehungsweise die neue Königin auf dem Festplatz an der Freiluftsportanlage Zur Königsbrücke proklamiert werden. Es schließt sich der öffentliche Festball mit DJ Martin an, zu dem der Eintritt frei ist.

Am Sonntag, 17. Juli, wird anlässlich des 90-jährigen Bestehens die neue Königin gemeinsam mit den Nachbarvereinen Overbeck, Hölter, Settel und Schmedehausen ausgeholt. Dazu treten die Vereinsmitglieder mit dem „Reckenfelder Blasorchester“ auf dem Festplatz an, wo zudem eine Cafeteria und Hüpfburg auf die Gäste warten.

Ab 17 Uhr schließt sich ein Klassiker an, der bei einem Schützenfest des SV Wester einfach nicht fehlen darf: das Mannschaftstauziehen und Kindertauziehen. Allerdings, sagt Schriftführerin Carla Vietmeier, braucht es dafür noch einige Anmeldungen. Alle Infos dazu gibt es auf der Vereinshomepage. Nur soviel: Dem Siegerteam winken 50 Liter Bier.

Den Sonntag beschließt abermals ein Festball mit DJ Martin, ehe am Montag, 18. Juli, ab 19 Uhr der Festausklang an der Königsbrücke stattfindet.

Weitere Infos: www.schuetzenvereinladbergen-wester.de