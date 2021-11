Bezirksbeamter der Polizei: „Werden Präsenz vor Ort verstärken“

Erst der Einbruch in den neuen Getränkemarkt, dann die Schmierereien im Friedenspark und am Rathaus, jetzt eine zerstörte Bushaltestelle an der Tecklenburger Straße und weitere Delikte. Die Liste der Sachbeschädigungen im Ort, mit denen sich die Polizei beschäftigt, ist lang. Allein: Noch gibt es keine Hinweise, aber ein Versprechen.

Eine Vielzahl an Sachbeschädigungen hat die Polizei in Ladbergen registriert. Unter anderem wurden die Amme im Friedenspark beschmiert, die Bushaltestelle an der Tecklenburger Straße zerstört und Gegenstände in den Mühlenbach geworfen.

Nein, das sind keine Dumme-Jungen-Streiche mehr. Seit gut einer Woche häufen sich die Fälle von Sachbeschädigungen im Ort. Noch tappt die Polizei bezüglich der Täter im Dunkeln. Kein einziger Zeugenhinweis ist bis dato eingegangen, heißt es auf der Polizeiwache in Lengerich. Aber der für Ladbergen zuständige Bezirksbeamte Matthias Saatkamp versichert, das Thema sehr ernst zu nehmen und die Präsenz vor Ort zu verstärken.

Ein Überblick: In der Nacht vom 27. auf den 28. Oktober waren Unbekannte in den neuen Getränkemarkt an der Kattenvenner Straße eingestiegen und hatten Münzgeld sowie einen Karton mit Mini-Salamis entwendet. In demselben Zeitraum waren im Friedenspark die Skulpturen der Amme und des Torfstechers mit roter Farbe beschmiert worden. Zerbrochene Flaschen zeugen von einem nächtlichen Gelage. Nur wenige hundert Meter weiter waren am Rathaus der Personaleingang und der gemeindeeigene Bulli verunstaltet worden. Ob die Taten in Zusammenhang stehen, ist eben so wenig klar, wie die Sachbeschädigungen, die über das lange (Halloween-)Wochenende hinweg verübt wurden.

So hatten bislang Unbekannte versucht, sich zwischen Freitag, 16 Uhr, und Dienstag, 10.50 Uhr, über die Rollläden eines Fensters Zutritt zu einem Container auf dem Gelände der Grundschule zu verschaffen. Als ihnen dies nicht gelang, zerstörten sie die Fensterscheibe mit Fußtritten.

Ferner waren Fahrräder und Absperrungen in den Mühlenbach geworfen, mehrere Verkehrsschilder verdreht, auf der Mauer eines Privatgrundstücks mutwillig eine Lampe abgetreten, die Tür eines Supermarktes beschädigt und an verschiedenen Stellen im Ort Schmierereien festgestellt worden. Außerdem ist bei der Gemeinde am Dienstagmorgen die Zerstörung einer Glasscheibe der Bushaltestelle an der Tecklenburger Straße angezeigt worden. Wie Bauamtsleiter Tim Lutterbei auf Nachfrage bestätigt, dürfte sich die Beseitigung allein dieses Schadens im vierstelligen Bereich bewegen.

Die Verärgerung ob der Taten sowie ein wachsendes Gefühl der Unwohlseins sind nicht zuletzt in den sozialen Medien spürbar. Seitens der Gemeindeverwaltung sind sämtliche Sachbeschädigungen zu Anzeige gebracht worden. Allein: Noch ist kein einziger Zeugenhinweis eingegangen, berichtet Matthias Saatkamp auf WN-Nachfrage. Gleichwohl nehme man die Geschehnisse in Ladbergen sehr ernst und werde „die Präsenz vor Ort erhöhen“. Einerseits, „um dem Treiben schnellstmöglich Einheit zu gebieten“ und andererseits, „um das Sicherheitsgefühl vor Ort wieder zu stärken“, wie er sagt.

Zugleich appelliert er: Wer etwas Verdächtiges in Bezug auf die Sachschädigungen bemerkt hat, möge sich mit der Polizeiwache in Lengerich, 0 54 81/93 37-45 15, in Verbindung setzen.