Wie bewegt sich Ladbergen?

Ladbergen

Mit welchem Verkehrsmittel fahren sie zur Arbeit, zum Sport, zum Einkauf? Was hält sie davon ab, den Bus zu nehmen? Wie oft benutzen sie das Fahrrad? Wie lang sind die Wege, die sie im Alltag zu Fuß zurücklegen? So oder so ähnlich lauten die Fragen, die den Teilnehmern im Rahmen einer kurzen Online-Umfrage der Gemeinde Ladbergen gestellt werden. Die Gemeinde erhofft sich von den Antworten ein klareres Bild der Alltagsmobilität der Ladbergerinnen und Ladberger.

Von Dietlind Ellerich