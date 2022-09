Wissensdurst lockt viele Senioren

Ladbergen

Was hat sich in Ladbergen in den vergangenen Monaten getan? Wie haben sich die Gewerbegebiete entwickelt? Das sind nur zwei Fragen, auf die Torsten Buller bei der Bustour mit dem Bürgermeister eine Antwort hatte. Gemeinsam mit 70 Seniorinnen und Senioren begaben er und Seniorentreff-Leiterin Mechthild Teigeler sich auf Erkundungstour durch die Gemeinde – und darüber hinaus.

Von Anne Reinker