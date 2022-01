„Wollen größtmögliche Normalität“

Ladbergen

Am Montag beginnt an der Grundschule in Ladbergen wieder der Unterrichtsalltag. Leiterin Dr. Ulrike Itze-Helsper schaut mit Blick darauf natürlich auch auf die wieder stark steigenden Corona-Zahlen. Gleichwohl sagt die Pädagogin, dass sie dem Start „sehr positiv entgegensieht“.

Von Mareike Stratmann