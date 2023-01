Wunsch nach Pättkes und Radwegen

Das vorab: Viele Ladberger scheinen sich in ihrem Ort durchaus wohlzufühlen. Und dennoch: Wenn sie sich von der örtlichen Politik und Verwaltung etwas wünschen würden, dann hätten sie gerade in puncto Verkehrssicherheit so ihre Vorstellungen. Da geht es um fehlende Radwege, eine gefährliche Mühlenstraße, den Wunsch nach einer Ortsumgehung und zu große Häuser in den kleineren Wohngebieten.

Das Gefahrenpotenzial der Mühlenstraße ist laut WN-Umfrage vielen Bürgern ein Dorn im Auge. In diesem Jahr soll es an deren Umgestaltung gehen.

Wenn man sich etwas für das neue Jahr erhofft, dann stehen Frieden, Gesundheit und Glück ganz oben auf der Liste. Doch es gibt bestimmt auch Wünsche, die direkt vor Ort erfüllt werden könnten – nämlich von der örtlichen Politik. Die WN haben sich umgehört, was den Ladbergern auf den Nägeln brennt und was sie in 2023 gerne umgesetzt wüssten. Vorab: Viele der Befragten sind glücklich im Ort. Das, was dort insgesamt geboten werde, scheint die Heidedörfler zufrieden zu stellen. Das gelte für das gute Vereinsleben etwa oder das kulturelle Angebot.

Aber es geht natürlich immer noch etwas besser. Und so wünscht sich eine Seniorin, die ihren Namen nicht genannt haben möchte, mehr Rücksichtnahme seitens der Radfahrer. „Vor allem auf dem Pättken zwischen der Kramerstraße und dem Park an der Schulstraße“, meint sie. Oftmals, so erzählt sie, habe es aufgrund des hohen Tempos Gefahrensituationen für sie gegeben. „Dem Bürgermeister habe ich schon gesagt, dass hier ein Schild hin muss“, fügt sie hinzu.

Mathilde Struck stört die Verkehrssituation in der Heidkampstraße. „Da wird viel zu viel geparkt“, meint sie. „Wenn man dadurch fahren muss, fährt man fast blind“, so ihr Eindruck. Was man da tun müsste? „Ein Parkverbot“, ist sie überzeugt. „Aber das wird schon seit Jahren versucht und nicht hingekriegt“, fügt sie mit Wink an die Verantwortlichen im Rathaus hinzu.

Ein allgemein bekanntes und auch in politischen Gremien heiß diskutiertes Problem – die Verkehrssituation in der Mühlenstraße – sprechen gleich mehrere der Befragten an. Eine davon ist Karin Hakmann. Nicht nur das Gefahrenpotenzial, auch die Lärmbelästigung durch den hohen Durchgangsverkehr beklagt sie. „Man müsste eine Umgehungsstraße ausbauen“, rät sie. Von Telgte aus über die Kreuzung Heideblümchen bis zur Autobahn, so der Lösungsvorschlag der Ladbergerin. „Damit nicht mehr alle durch das Dorf fahren müssen.“

Was einer weiteren Befragten negativ aufgefallen ist: „Die Unebenheiten der Bürgersteige“, berichtet sie von ihren Wahrnehmungen als Fußgängerin. Das ist an mehreren Stellen im Ort so und stellt vor allem für Gehbehinderte ein Problem dar. Ein weiterer Punkt, der übrigens auch die Kinder im Dorf beträfe, sei die Unübersichtlichkeit des Zebrastreifens an der Mühlenstraße, sagt die 52-jährige Ladbergerin.

Ebenfalls an die Verkehrssituation denkt Ludger Regusiak – aber nicht aus Sicht als Autofahrer. „Fahrradwege fehlen hier“, erklärt er. Vor allem Richtung Brock, aber auch an der Saerbecker Straße entlang, vom Ort über die Autobahnbrücke hinweg zum Gewerbegebiet. Die Planungen „dauern und dauern“, findet Regusiak. Die Gemeinde hätte ja vor Jahren schon Fördergelder bekommen können, es aber „verdrabbelt“, meint der Rentner. Ähnlicher Meinung ist eine weitere Bürgerin. Der Ort solle fahrradfreundlicher werden und mehr Pättkes haben. Ihr größter Wunsch? „Mehr Grünflächen auf jeden Fall.“

„Hier muss frisches Blut ins Dorf“, wünscht sich indes ein anderer Befragter. Es gäbe viel „Kungelei“, gerade bei den Gewerbetreibenden, die sich die Aufträge zuschustern, äußert sich der Mann, der seinen Namen aber ebenfalls für sich behält. Demzufolge seien neue Baugebiete eine Möglichkeit, um Auswärtige nach Ladbergen zu bekommen.

Einen Blick auf das Häuslebauen wirft auch Willi Telljohann. „Es gibt hier zu viele große Häuser in den kleinen Wohngebieten“, sagt der Senior und fügt als Beispiel den Bau am Kirchplatz an. „Das sieht doch nicht schön aus“, beklagt er.

Die Außenbereiche mehr in den Blick zu nehmen, dass wünscht sich Landwirt Dirk Stiepermann. Vor allem die fehlende Wertschätzung insgesamt, die er und seine Berufskollegen spürten, wurmt ihn. „Wir ernähren die Bevölkerung“, betont er. Diese indes zeige sich erst dankbar, wenn die Lebensmittel in den Regalen knapp werden, so sein Eindruck. Ebenso, wie 2021 bei großen Schneemengen. „Dann sind die Leute froh, wenn die großen Trecker zum Einsatz kommen können“, hat Dirk Stiepermann erlebt.

Dass die schweren Fahrzeuge die Wirtschaftswege belasten, ist ihm klar. Das läge aber auch am steigenden Auto- und vor allem Fahrradverkehr, aufgrund dessen man immer häufiger über die seitliche Fahrbahngrenze ausweichen müsse. Die Gelder, die oft innerhalb der Ortsgrenzen angelegt werden, müssten auch in den Außenbereichen investiert werden, so Stiepermann. Das sei auch ein Zeichen der Wertschätzung für die Landwirtschaft.

Was das neue Jahr dem Heidedorf bringen wird, das werden die kommenden Monate zeigen. Doch wenn der ein oder andere Wunsch von den Lokalpolitikern angestoßen oder verwirklicht werden würde, wären die Bürger vielleicht noch ein wenig glücklicher in ihrer Gemeinde als sie es eh schon hier sind.