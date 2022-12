Wünsche pflücken und erfüllen

Seit mehreren Jahren führt die Rott-Apotheke die beliebte Wunschbaum-Aktion mit Unterstützung der Familienstiftung Ladbergen durch und sorgte auf diese Weise dafür, dass Kinder, die sonst am Heiligen Abend vielleicht leer ausgegangen wären, Geschenke auspacken durften. Jetzt warten wieder 55 Wünsche auf Paten.

Der Wunschzettel mit der Nummer 1 geht an den Bürgermeister. Diese Tradition habe er gerne von seinem Vorgänger übernommen, versichert Torsten Buller, als er am Donnerstag „seinen“ Zettel vom Wunschbaum in der Rott-Apotheke pflückte. Eine Meerjungfrauen-Barbie ist der Wunsch eines fünfjährigen Mädchens, den Buller gerne erfüllen wird.