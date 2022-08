Zehn Meter für die Zukunft

154 .000 Euro sind viel Geld. Geld, das der Reitverein Ladbergen aus dem Landesförderprogramm „Moderne Sportstätte 2022“ erhält und damit seine Reithalle im hinteren Bereich um zehn Meter verlängern wird. Der Anbau soll dem Verein die Möglichkeit bieten, parallel zum Reitunterricht in der Halle auch beispielsweise Therapieangebote im Anbau durchführen zu können.

Diese Finanzspritze ist zweifellos ein Glücksfall. Denn mit den rund 154 .000 Euro, die der Integrative Zucht-, Reit-, Voltigier- und Fahrverein Ladbergen aus dem Landesförderprogramm „Moderne Sportstätte 2022“ erhält (die WN berichteten), geht für den Verein ein langgehegter Wunsch in Erfüllung. Die Reithalle am Schulenburger Weg kann im hinteren Bereich um zehn Meter verlängert und somit einer Doppelnutzung zugeführt werden. „So kann in der Halle Reitunterricht stattfinden, während im Anbau parallel dazu beispielsweise Therapiestunden oder Formate wie Hobby Horsing angeboten werden können“, freut sich Martin Oelrich.

Dass aus dem Förderprogramm des Landes insgesamt 300 000 Euro nach Ladbergen fließen und die Nutznießer die Tennisabteilung des TSV und eben der Reitverein sein sollten, stand schon seit Langem fest. Aber während der TSV die Zusage für das Geld bereits Mitte 2020 erhielt, musste man sich beim Reitverein in Geduld üben. Die gab es erst vor gut einem Monat. „Rund zweieinhalb Jahre, nachdem wir den ersten Antrag gestellt hatten“, blickt der Vorsitzende zurück und erinnert an ein längeres Hin und Her, das aber schlussendlich von Erfolg gekrönt worden ist.

Die konkreten Planungen für den Anbau sind mittlerweile angelaufen, spätestens 2024 soll er Realität werden und den 350 Mitglieder zählenden Verein damit angesichts flexibler Nutzungsmöglichkeiten „zukunftsfähig“ machen, wie es Oelrich formuliert. Der Verein selbst wird zehn Projekt der Fördersumme stemmen müssen.

Einer, der sich über diese Entwicklung „seines“ Vereins ganz sicher sehr gefreut hätte, ist Heinz Ferlemann. Doch der langjährige Vorsitzende und Ehrenvorsitzende des Reitvereins war überraschend Mitte Juli verstorben. „Er war ein großartiger Horseman und eine Säule des Vereins. Über 40 Jahre hat er sich in den Dienst des Pferdesports gestellt“, erinnert Oelrich voll des Lobes an seinen Vorgänger und sagt über ihn: „Sein Herz und seine Leidenschaft galten dem Reitsport.“ Schon bei der Einweihung der Reithalle 1978 habe er die Turnierleistung inne gehabt. „Sein persönlicher Einsatz und seine Präsenz bei allen Vereinsveranstaltungen waren vorbildlich“, betont Oelrich.

Und so soll das Ladberger Reitturnier, das der Verein am 3. und 4. September auf den Vereinsanlagen austrägt, im Gedenken an und im Sinne von Heinz Ferlemann stattfinden.