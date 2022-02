Zeynep ließ Bäume kippen

37 Einsätze hatte die Freiwillige Feuerwehr Ladbergen in der vergangenen Nacht. Orkantief Zeynep ließ viele Bäume auf die Straßen stürzen. Personen seien glücklicherweise nicht zu Schaden gekommen, sagt Wehrführer Andreas Keuer auf Nachfrage. Die gute Vorbereitung habe sich bezahlt gemacht, seit Freitagnachmittag sei das Gerätehaus an der Lengericher Straße besetzt gewesen. Insgesamt seien knapp 30 Kameraden sowie alle fünf Fahrzeuge im Einsatz gewesen.

An insgesamt drei Einsatzorten, zum Beispiel an der Straße zum Mühlenbach und der Waldseestraße, mussten die Wehrleute in der Nacht die Straßen sperren. Zu groß sei das Risiko gewesen, selber zu Schaden zu kommen, begründete Keuer, warum dort nicht in der Nacht geräumt wurde. Seit Samstagmittag sind die Straßen wieder frei. Ab 8 Uhr war wie Wehr wieder im Einsatz.

Keuer lobte die gute Zusammenarbeit mit einem Ladberger Lohnunternehmer, der einen Bagger mit einem speziellen Greifer zur Verfügung gestellt hatte. „Damit konnten wir hängende Bäume oben gut anfassen“, erläuterte der Wehrführer. Voll des Lobes war er auch über die Truppe mit Männern zwischen 18 und knapp 60 Jahren, die alle super mitgezogen hätten und ruhig und besonnen bei der Sache gewesen seien.

Mit zwei Dritteln der Kameraden war die Ladberger Wehr bis Mitternacht im Gerätehaus beziehungsweise im Einsatz gewesen, die restlichen zehn Männer waren bis 2 Uhr vor Ort. Ein dickes Dankeschön des Wehrführers geht auch an Friedhelms Truckstop, der die Truppe um 18 Uhr kostenlos mit Essen versorgt hatte, sowie an das Team des Ladberger DRK-Ortsvereins, das die Verpflegung der Männer am späten Abend übernommen hatte.