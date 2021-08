Ziel ist ein nahtloser Übergang

In das alte Aldi-Gebäude zieht Leben ein. Der Getränkemarkt Trink & Spare Ellerkamp wird dort am 1. Oktober eröffnen. Wilhelm und Elke Berlemann werden ihr Geschäft am 30. September schließen.

Bernd Ellerkamp freut sich auf die Neueröffnung des Getränkefachmarkts „Trink & Spare Ellerkamp“. Der Markt in Ladbergen ist der elfte des Familienunternehmens – und liegt nur 300 Meter entfernt vom Getränkehandel Berlemann, der am 30 September schließt.

Für die Kunden, sagen Elke Berlemann und Bernd Ellerkamp, solle sich gar nicht so viel ändern. „Wir werden 99,9 Prozent des Warensortiments anbieten, das es bisher gab“, sagt der Mann aus Ahaus-Alstätte. Mehr noch: Das Sortiment werde sogar ausgeweitet. Und dennoch ist es eine Zäsur, die sich am 30. September respektive 1. Oktober ereignet. Am erstgenannten Datum werden Wilhelm und Elke Berlemann ihren Getränkehandel an der Kattenvenner Straße 1 schließen. Einen Tag später und knapp 300 Meter weiter östlich werden Bernd Ellerkamp und seine Mitarbeiter im alten Aldi-Gebäude ihren Getränkefachmarkt Trink & Spare Ellerkamp eröffnen. „Wir wollen für einen nahtlosen Übergang sorgen“, so der Geschäftsführer. Das ist auch der ausdrückliche Wunsch von Familie Berlemann.

Doch der Reihe nach: Schon seit zwei Jahren trug sich der Ladberger Getränkehändler mit dem Gedanken, am jetzigen Standort einen Anbau zu errichten. „Das Sortiment ist immer größer geworden, so dass wir die Paletten nur noch hin- und hergefahren haben“, berichtet Elke Berlemann. Es war dafür schlichtweg zu eng geworden. Platz wäre auf dem großzügigen Areal zweifellos gewesen. Als dann aber der Aldi-Markt den alten Standort an der Kattenvenner Straße 15 aufgab und den Neubau am Kreisverkehr bezog, „hat mein Mann im vergangenen Frühjahr Kontakt mit dem Eigentümer aufgenommen.“ Schließlich habe man die Chance gesehen, einen modernen Markt mit deutlich größerer Fläche zu eröffnen.

Die Verhandlungen zogen sich hin. Am Ende jedoch stand der Kauf der Immobilie, die 850 Quadratmeter Ladenfläche – und damit 300 mehr als jetzt – zuzüglich eines 150 Quadratmeter großen Lagers bietet. Der Gedanke, sich für den neuen Standort einen Partner zu suchen, kam erst später, schildert Elke Berlemann.

„Im März haben wir dann das erste Mal telefoniert“, rekonstruiert Bernd Ellerkamp die vergangenen Monate. Der Getränkefachmarkt mit Sitz in Ahaus, der aktuell über zehn Märkte in den Kreisen Borken, Coesfeld und Steinfurt verfügt – der nächste ist in Emsdetten –, zeigte direkt Interesse. Im Mai waren sich Berlemanns und Ellerkamps einig: Das Familienunternehmen Ellerkamp kommt nach Ladbergen und übernimmt den Getränkehandel in Eigenregie – es ist Markt Nummer elf.

Was die Ladberger in dem neuen Markt erwartet? Ein noch größeres Sortiment mit allein 350 verschiedenen Biersorten und deutlich mehr Spirituosen, wie Bernd Ellerkamp erläutert. Aber eben auch Altbewährtes. Die Winzer, deren Weine in den Regalen von Berlemanns liegen, werden es auch nach dem 1. Oktober noch vertreten sein. Und auch das Angebot von Kartoffeln und Eiern bleibt. Ebenso wird man Party-Equipment leihen und Getränke auf Kommission erwerben können. In den Markt integriert wird darüber hinaus ein Hermes-Paketshop.

Während sich Familie Berlemann aus dem Getränkehandel zurückzieht, wird man ihre Angestellte künftig an neuer Wirkungsstätte antreffen. Und: „Das Speditionsgeschäft machen wir weiter“, sagt Elke Berlemann.

Was aus dem alten Laden und dem großen Grundstück in zentraler Lage Ladbergens wird? Zukunftsmusik. Irgendwann werde der Markt zurückgebaut und auf dem Areal Wohnbebauung möglich. Genaue Pläne, sagt sie, gebe es dazu aber noch nicht. Erstmal hat der Getränkehandel Priorität. Und dem wird sich die Familie bis zum 30. September mit Herzblut widmen – wie sie es in den vergangenen Jahrzehnten auch getan hat.