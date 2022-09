Zuschuss für Lastenräder

Den Kauf von Lastenrädern sowie Lasten- und Kinderanhängern will die Gemeinde fördern. In den aktuellen Haushalt wurden für diese Maßnahme bereits 9000 Euro eingestellt. In der Sitzung des Umwelt- und Verkehrsausschusses sind nun entsprechende Förderrichtlinien vorgestellt und einstimmig befürwortet worden. Stimmt der Rat in seiner Sitzung am 29. September zu, soll das Programm direkt zum 1. Oktober in Kraft treten.

