24-Jährige steckt voller Tatendrang

Seit Mitte November vergangenen Jahres ist Marie Terhalle Geschäftsführerin der Initiative für Kinder und Jugendliche in Laer und Holthausen und ist damit auch Leiterin der Offenen Ganztagsschule (OGS) und der Offenen Kinder- und Jugendarbeit (OKJA). Während der jüngsten Sitzung stellte sich die 24-jährige Sozialarbeiterin aus Ottenstein den Mitgliedern des Ausschusses für Schule, Bildung und Sport vor.

„Ich habe bisher viel mit Grundschulkindern gearbeitet und habe dadurch einen großen Background, was das pädagogische Arbeiten anbetrifft, besonders bei traumatisierten Kindern erhalten“, erklärte die neue Geschäftsführerin. Terhalle betonte, dass alle Stellen in der OGS-Teamleitung wieder besetzt seien und alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter laut Ratsbeschluss vom Oktober nach Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst bezahlt werden. „Das freut unsere Mitarbeiter sehr“, unterstrich Marie Terhalle. Mittlerweile werden 94 OGS- und 40 Ümi-Kinder (Übermittagsbetreuung) betreut.

„Wir sind gerade dabei, die Anmeldungen der neuen Erstklässler für das kommende Schuljahr entgegenzunehmen.“ Die Tendenz gehe eher nach oben als nach unten. Je nach dem wie hoch die Anmeldezahlen werden, müsse man sich über zusätzliche Stellen unterhalten. Ende März werden Elternabende für die vier Grundschuljahrgänge durchgeführt, „um von den Eltern zu erfahren, wie sie die Coronazeit bewältigt haben und um ihnen Fragen zu beantworten“. Am 5. April (Dienstag) findet ein Informationsabend für Eltern der neuen Erstklässler statt.

Für den verhinderten Leiter des Jugendtreffs „Chil­laer“, Patrick Jensen, berichtete Marie Terhalle über Veranstaltungen des Jugendtreffs: „Die Besucherzahlen im Offenen Treff gehen leicht zurück. Hingegen nehmen die Zahlen des Mädchen- und Kindertreffs deutlich zu.“

Der in 2021 sehr gut angenommene Graffiti-Workshop (wir berichteten) soll auch in den kommenden Sommerferien wieder durchgeführt werden, so Marie Terhalle. Der bei den Kindern und Jugendlichen beliebte Skate-Board-Workshop findet jetzt sogar monatlich statt. Und zwar immer am ersten Dienstag und Donnerstag des jeweiligen Monats für eineinhalb Stunden.