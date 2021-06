39-jährige Autofahrerin schwer verletzt

Eine 39-jährige Autofahrerin aus Laer ist am Dienstagmorgen gegen 9.35 Uhr bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt worden. Zwei weitere Personen wurden bei dem Unfall leicht verletzt, teilt die Polizei Steinfurt in ihrer Presseinformation mit. Ein 68-jähriger Autofahrer aus Laer fuhr zunächst mit seinem schwarzen Kia-Jeep auf der K 72 in Fahrtrichtung L 550. Die 39-Jährige war mit ihrem grauen VW Touran auf der L 550 (Holthauser Straße) in Richtung Holthausen unterwegs. An der Kreuzung L 550/K 72 missachtete der 68-Jährige ersten Erkenntnissen zufolge die Vorfahrt der 39-Jährigen. Im Kreuzungsbereich kollidierten die beiden Autos. Der Jeep-Fahrer wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Die VW-Fahrerin erlitt schwere Verletzungen, ihr einjähriges Kind, das sich ebenfalls im Fahrzeug befand, verletzte sich leicht. Beide mussten mit einem Rettungswagen in ein Klinikum gebracht werden. Die Polizei schätzt die Höhe des Sachschaden auf rund 36 000 Euro.