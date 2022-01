50 Kinder gegen Corona geimpft

„

Ich selbst bin zu Beginn der Pandemie an Corona erkrankt und somit war es für uns selbstverständlich, dass wir unsere Kinder dagegen impfen lassen. Wir hoffen, somit auch einen Beitrag zu leisten, dass der Unterricht in der Schule nicht mehr gefährdet ist und die Kinder sich wieder mit ihren Altersgenossen treffen können.“ Mit diesen Worten begründete Jutta Lanel die Teilnahme ihrer Söhne Leo und Tyler-Bryn an der ersten Impfaktion speziell für Kinder von fünf bis elf Jahren in der Gemeinde Laer.

Natürlich hatte die Mutter das Thema zuvor mit den beiden Jungen ausgiebig besprochen. Gemeinsam hatte sich die Familie dann entschieden, den Premiere-Termin wahrzunehmen.

Zu diesem hatte das Ärztezentrum DocGrün (ehemals Praxis Dr. John) in Zusammenarbeit mit der Gemeinde Laer am Samstagnachmittag in seine Räumlichkeiten an der Hohen Straße eingeladen.

Die Arzthelferinnen hatten die Aktion sehr gut vorbereitet, so dass für die Kinder und ihre Eltern keine Wartezeiten entstanden und die Impfung zügig durchgeführt werden konnte. „Wir haben der Bitte von Bürgermeister Manfred Kluthe gerne entsprochen und diese Coronaschutz-Impfaktion angeboten“, erklärte Dr. Philipp Lettau. Man verimpfte dabei den Kinderimpfstoff von Bio/Tench/Pfizer.

Nicht nur Laerer Kinder bekamen an diesem Nachmittag ihren Pieks. Auch einige Familien aus den umliegenden Orten nutzen diese Gelegenheit, ihren Nachwuchs im Ewaldidorf impfen zu lassen. „Da sind wir ganz offen“, erklärte Philipp Lettau, das ihnen alle Mädchen und Jungen im entsprechenden Alter willkommen seien. Er und seine Kollegen Dr. Karin Schape und Dr. Stefan Kockmann freuten sich darüber, dass sie an diesem Nachmittag zusammen insgesamt rund 50 Kindern die Schutzimpfung verabreichen konnten.