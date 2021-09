Alfons Huckebrink liest aus „Wortentbrannt“

Laer

Der ortsansässige Autor und Literaturkritiker Alfons Huckebrink stellt während einer Premieren-Lesung, die am kommenden Freitag (1. Oktober) um 20 Uhr im Alten Speicher am Rathaus beginnt, Kurzgeschichten aus seinem neuesten Werk „Wortentbrannt“ vor. der ortsansässige Autor studierte Germanistik, Geschichte, Sozialwissenschaften und ist seit Jahrzehnten vielseitig in Sachen Literatur tätig.Er schreibt Romane, Lyrik, Literaturkritiken, er liest und referiert zu unterschiedlichenliterarischen Themen und leitet Schreibwerkstätten. Aufgrund des eingeschränkten Kartenkontingents und zur Nachvollziehbarkeit eventueller Infektionsketten bittet die Gemeinde um eine Kartenvorbestellung, die unter Telefon 0 25 54/910 340 oder per E-Mail an gudrun.homann@laer.de möglich ist. Der Eintritt kostet acht Euro..