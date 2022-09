Alle helfen sich gegenseitig

Unter der Bezeichnung „Wohnanlage Gartenhof Carre“ wurde mitten in der Gemeinde, unmittelbar neben dem Edeka-Markt, mit einem Bauvorhaben begonnen, das den künftigen Bewohnerinnen und Bewohnern auf Basis einer Wohnanlagen-Nachbarschaft wechselseitige Unterstützung, Hilfeleistung und Kommunikation anbieten will. Mit der alternativen Wohnform wird die Vielfalt vor Ort gefördert.

Mitten in der Gemeinde, unmittelbar neben dem Edeka-Markt, entsteht ein neues Wohnprojekt, das private Investoren realisieren wollen. Während eines Ortstermins, den Christian Franke vor der momentan wohl größten Baustelle in Laer initiiert hat, stellen die Beteiligten – dazu gehören die Laerer Familien Veltrup und Franke sowie Tim Grünewald und Matthias Niesing (beide aus Ochtrup) ihr Vorhaben der Öffentlichkeit vor. Mit von der Partie ist auch Architekt Christoph Wiesmann, der als örtliche Bauingenieur fungiert.

Unter der Bezeichnung „Wohnanlage Gartenhof Carre“ wollen die Investoren etwas Neues wagen und die Vielfalt vor Ort fördern. So planen sie, insgesamt 34 Wohnungen für junge Familien, Seniorenpaare oder Singles zu errichten und ihnen auf Basis einer Wohnanlagen-Nachbarschaft wechselseitige Unterstützung, Hilfeleistung und Kommunikation zu bieten. Den Kern dieses Konzeptes bildet der gemeinsame Gartenhof, der allen Bewohnern als offener Kommunikationsraum zum Ausruhen, Plauschen oder Spielen zur Verfügung steht. Zudem sollen alle Wohnungen miteinander vernetzt werden, so dass die Kommunikation offen gelingen kann.

„Verabredungen zu einem Kaffee, Hilfeanfragen zur Betreuung von Kindern oder Senioren, Wohnungsreinigung oder Einkaufshilfen und Mitfahrgelegenheiten können mit einem Klick unter den Mietern selbstständig organisiert werden“, erklärt Christian Franke die Vorzüge des Modells, das auch einen Wohnanlagen-Manager vorsieht, der für die Unterstützung der Mieter sorgt, damit niemand vergessen wird.

Das Management wird mehrmals im Jahr Events im Gartenhof durchführen, Sport- oder Hobbygruppen organisieren und auch dafür sorgen, dass zumindest einmal in der Woche eine Hin- und Rückfahrt nach Münster mit dem eigenen Wohnanlagen-Bus stattfinden kann, heißt es in der Beschreibung der etwas anderen Wohnform, die diesen besonderen Service für eine Pauschale von zirka 50 Euro bietet.

„Die gesamte Anlage wird nach dem neuesten energetischen Standard gebaut. Sie erhält eine PV-Anlage und Wärmepumpen für die Heizung und das Warmwasser“, kündigen die Investoren an, die hoffen, dass ihr alternatives Wohnprojekt Gefallen innerhalb der Bevölkerung findet.

Unter den vier Mehrfamilienhäusern soll eine großzügige Tiefgarage entstehen, die für jede Wohnung einen Stellplatz vorsieht. Zudem kann dort eine Elektro-Ladestation eingerichtet werden. Besucher der Anlage können die oberirdisch geplanten Kurzzeitparkplätze nutzen. Während acht Wohneinheiten zum Verkauf angeboten werden sollen, werden die übrigen Wohnungen vermietet. „Für Kauf und Anmietung werden Reservierungslisten eingerichtet“, kündigen die Investoren an, die mit der Fertigstellung der Wohnungen Ende nächsten Jahres rechnen.

Sehr angetan von dem vorgestellten Projekt der privaten Investoren zeigt sich Bürgermeister Manfred Kluthe. Er ist froh, dass sich in Sachen Wohnraum in der Gemeinde Laer etwas tut („Momentan ist alles dicht“) und die Baustelle trotz der zurzeit ungünstigen Bedingungen nicht ruht. Ihm liegen die Vielfalt der Wohnformen und die Nachverdichtung besonders am Herzen.