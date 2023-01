Atemberaubende Aufnahmen

Das Bild mit der Nebelwand über Laer gefällt ihm besonders gut. Entstanden ist es im Dezember 2021, kann sich Stefan Epping noch gut an den Aufnahmetermin erinnern, an dem er mit seiner Drohne unterwegs war, um das atemberaubende Motiv aus der Vogelperspektive festzuhalten. Aber auch das Abendrot bei Saharasand hat den Hobby-Fotografen und -Filmer gereizt, sich und sein kleines rund 2500 teures Gerät (inklusive Zubehör) in Bewegung zu setzen und das Naturphänomen für die Ewigkeit festzuhalten. Die beiden Fotos im Großformat auf Aluverbundplatten gezogen, gehören zu einer Auswahl von Bildern, die gerade im Kunstgewächshaus am Rathausteich zu sehen sind.

