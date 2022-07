Auf der Suche nach den Bach-Tierchen

Zu einer Exkursion an den Ewaldibach lädt die Naturschutzgruppe des Heimatvereins Laer im Rahmen ihres Ferienprogramms am kommenden Mittwoch (3. August) ab 15 Uhr ein. Im Bereich der Werksscheune treffen sich die Teilnehmenden. Die Aktion leitet Dr. Bernd Kroll, der Biologe ist.

Tiere wie Libellen können am Mittwoch beobachtet werden.

„Wo sind eigentlich die kleinen Fischchen?“ „Welchen Stellenwert hat der Bachflohkrebs im Gewässer und was ist bloß ein pH-Wert?“ Das werden nur einige der Fragen sein, denen die Naturschutzgruppe als Teil des Ferienprogramms des Heimatvereins Laer in ihrer nächsten Aktion nachgehen wird. Dazu laden die Veranstalter alle Wissbegierigen ein.

Insbesondere sind Kinder und Jugendliche ab dem Grundschulalter in Begleitung interessierter Erwachsener am kommenden Mittwoch (3. August) um 16 Uhr zum Ewaldibach-Bereich an der Werksscheune des Heimatvereins willkommen.

Bei hoffentlich schönem Wetter können die Teilnehmenden vor Ort Proben aus dem Bach entnehmen und anschließend untersuchen. Dazu hält die Naturschutzgruppe verschiedene Probengläser und eine Stereolupe bereit. „Proben, die kleinere (Plankton) oder größere lebende Tiere (zum Beispiel Insekten) enthalten, werden nach vorsichtiger Betrachtung natürlich wieder freigesetzt“, versprechen die Veranstalter in einem Pressetext.

Hilfreich, aber für die Teilnahme nicht notwendig, ist eine für den „Bach-Besuch“ geeignete Outdoor-Bekleidung, eventuell Gummistiefel oder besser noch Badeschuhe. Auch sind kleine Eimer oder andere geeignete Kleingefäße wünschenswert.

Die Aktion leitet Dr. Bernd Kroll (Biologe), der auch Erläuterungen zu analytischen Wassermessungen geben kann. Eine vorherige Anmeldung ist nicht erforderlich. Für Fragen zur Veranstaltung im Vorfeld steht Dr. Bernd Kroll unter Telefon 01 51/12 5 4 52 66 zur Verfügung.