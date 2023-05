Ausbildungspläne überdenken

Laer

Der Zugang zu Pflegeberufen muss überdacht werden, so NRW-Minister Karl-Josef Laumann bei einem Besuch der Sozialen Dienste (SDL) Laer. Man darf die formalen Anforderungen nicht zu hoch schrauben. Qualifikationen sind zwar unverzichtbar, doch es sei ebenso wichtig, dass Pflegende das Herz am rechten Fleck haben, so Laumann.

Von Rainer Nix