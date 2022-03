Beachtliche Leistungen erzielt

„Wir sind eine sportliche Gemeinde“, stellte Bürgermeister Manfred Kluthe am Sonntag bei der Verleihung des Sportabzeichens 2021 auf dem TuS-Platz fest. 60 Kinder und 24 Erwachsene schafften es, die individuellen Anforderungen des Deutschen Sportabzeichens in den Bereichen Kraft, Schnelligkeit, Koordination und Ausdauer zu erfüllen. Und das trotz der Corona-Einschränkungen des vergangenen Jahres. Der Bürgermeister dankte allen Beteiligten für ihr intensives Engagement.

„Wenn ich in die Runde schaue, sehe ich auch einige ,Wiederholungstäter´“, sagte der Vorsitzende Thomas Schwier bei seiner Begrüßungsansprache. „Das ist schön und zeigt mir, dass wir mit diesem Angebot weiterhin voll im Trend liegen. Alle Urkundenträger können sagen ,Wir sind fit´.“

Der Vorsitzende hob über dies hervor, dass das „J-Team“ den Kinder- und Jugendpreis 2021 gewann und vom Kreissportbund 400 Euro erhielt. Auch der 2. Vorsitzenden Sonja Thüning sprach Schwier Anerkennung aus. Sie nahm vor wenigen Wochen den DFB-Ehrenamtspreis entgegen.

Verabschiedet wurde auf eigenen Wunsch Ulrich Thünte, der das Sportabzeichenteam zehn Jahre lang leitete.

Wer Spaß daran hat, das Abzeichen in diesem Jahr zu erlangen, hat dazu ab 18 Uhr auf dem Sportplatz an folgenden Terminen Gelegenheit: 21. April, 12. Mai, 19. Mai, 9. Juni, 30. Juni, 11. August, 25. August, 8. September, 22. September, 29. September, 13. Oktober und 27. Oktober. Außerdem gibt es beim Sommerfest, das der TuS am 12. Juni (Sonntag) von 11 bis 16 Uhr feiert, ebenfalls die Möglichkeit, Leistungen in den Disziplinen des Sportabzeichens einzubringen.

