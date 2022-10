Begegnungen an der Hohen Straße

Mit der Ausstellung „Walls 1992-2006“ eröffnet Tomasz Samek am Samstag (22. Oktober) seine neue Galerie Lengershaus an der Hohen Straße 20. Zum „Tag der Offenen Tür“ lädt der Kunsthistoriker und Fotograf aus Krakau am Sonntag (23. Oktober) von 11 bis 18 Uhr ein.

Der Zebrastreifen verbindet sie. Auf der einen Seite gibt es frischen Kaffee, Snacks und Gebäck, auf der anderen besondere Kunst und Kultur. Letztere bietet Thomasz Samek an, der an der Hohen Straße 20 eine Galerie eingerichtet hat. Weil diese sich im ehemaligen Bekleidungsgeschäft Lengers befindet, nennt der zugezogene Kunsthistoriker und Fotograf sie „Lengershaus“.

Direkt gegenüber befindet sich das Café Heimat 3.0, das Anne-Christine Böske und Ashlie Dixon erst kürzlich in der ehemaligen Reinigung von Eberhard und Marita Claas eröffnet haben. Die Gründerinnen der Einrichtung an der Hohen Straße 21 und ihr Nachbar verstehen sich gut. Schließlich verfolgen die drei gemeinsam mit Bürgermeister Manfred Kluthe das gleiche Ziel. So wollen sie Begegnungen fördern, den Kern von Laer neu beleben und ein bisschen Urbanität in das kleine Ewaldidorf bringen, das weiter wächst und dessen Bevölkerung zunehmend bunter wird.

Für Tomasz Samek ist die „Hohe Straße“ eindeutig die schönste Ecke von Laer. Für diese haben der Neubürger und seine Lebensgefährtin Karina Hansen, die auch Kunsthistoriker ist, aber als Lehrerin arbeitet, nach über zehn Jahren sogar das beliebte Kreuzviertel in Münster verlassen. Sein dortiges Domizil hat das Duo gegen das 1898 errichtete und prägende Gebäude von Laer eingetauscht. Dieses hat der neue Besitzer Michael Sulzbacher von innen und außen mit viel Liebe zum Detail saniert und seinen Freunden als Mietobjekt angeboten.

„Bei dem großzügigen Raumangebot vor Ort mussten wir gar nicht lange überlegen, ob wir aufs Land ziehen“, berichtet der gebürtige Krakauer, der seit 40 Jahren als Fotograf in der Kunstszene aktiv, deswegen gut vernetzt und ein wahrer Weltenbummler ist. Früher sei er auf Berlin und New York fixiert gewesen, doch im digitalen Zeitalter mit seinen direkten und schnellen Kommunikationswegen sei es eigentlich egal, wo man heutzutage lebe, meint der noch 64-Jährige, der 1981 seine Heimat Krakau verlassen hat und in Richtung Westen ausgewandert ist. Sein Weg führte ihn nach Münster und Berlin. Die Hauptstadt bezeichnet der Sohn einer Kunsthistoriker-Familie als seine zweite Heimat. Dort hat er zehn Jahre eine Galerie mit einem Freund betrieben.

Viel Zeit verbringen die Beiden auch auf der Insel La Gomera. „Das ist meine dritte Heimat“, lächelt Tomasz Samek, der sich auf seinen neuen Lebensabschnitt in Laer und die Eröffnung seiner Galerie am morgigen Samstag freut. Zudem kündigt der Neubürger eine historische Ausstellung über die Hohe Straße an, die in Zusammenarbeit mit der Archivgruppe des örtlichen Heimatvereins entsteht.