Bis heute läuft alles nach Plan

Thorsten Brinker, seit mehr als fünfeinhalb Jahren Kämmerer der Gemeinde Laer, bringt die Kommunalpolitik immer auf den neuesten Stand, wenn es um den aktuellen Etat geht. Am Mittwochabend setzte Brinker die Mitglieder des Haupt- und Finanzausschusses über den laufenden Haushalt in Kenntnis. Weil erst eineinhalb Monate vergangen sind, enthielt das Werk nur wenige bereits feststehende Zahlen.

Grundlage für die kommunale Haushaltswirtschaft ist der Haushaltsplan. Anders als in der Privatwirtschaft ist dies ein ausgesprochen umfangreiches und differenziertes Zahlenwerk. Das ist vor allem auch darauf zurückzuführen, weil im Etat Einnahmen und Ausgaben aus Gründen der Transparenz in möglichst spezifizierter Form dargestellt werden müssen. Durch die Fülle der Informationen kann möglicherweise die Transparenz verloren gehen. Thorsten Brinker, seit mehr als fünfeinhalb Jahren Kämmerer der Gemeinde Laer, hat schon immer den Anspruch, für die Kommunalpolitikerinnen und Kommunalpolitiker sein Zahlenwerk transparent zu gestalten.

Erste Prognose

Am Mittwochabend stellte der Finanzfachmann der Ewaldigemeinde in der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses eine erste Prognose für den laufenden Etat 2022 vor. Also bereits nach eineinhalb Monaten. „Wir sind voll im Plan“, teilte Brinker den Ausschussmitgliedern mit. Allerdings betonte er, dass es noch viele Unwägbarkeiten gibt. „Diese ersten Daten sind mit Vorsicht zu genießen. Nur bei der Kreisumlage und den Ausgaben für das Jugendamt ist nichts mehr zu rütteln“, unterstrich Laers Kämmerer. Denn diese Aufwendungen stehen mit rund 2,4 Millionen Euro (Kreisumlage) und 2,3 Millionen Euro (Jugendamt) bereits lange fest.

Bewegung nach unten und nach oben

Noch nicht klar sind so früh im Jahr die Einnahmen aus der Gewerbe-, Grund-, Einkommens-, Umsatz- und Hundesteuer. „Bei den Steuereinnahmen kann Bewegung nach unten und nach oben reinkommen“, betonte Thomas Brinker. So hob er hervor, dass beispielsweise die Möglichkeit bestünde, dass im Laufe des Jahres mehr Hunde angemeldet werden oder dass die Bautätigkeit in Laer weiter zunehmen und im Gleichschritt die Einnahmen aus der Grundsteuer B steigen können. Den Mitgliedern des Haupt- und Finanzausschusses verdeutlichte Brinker noch, dass zwar trotz der Pandemie die Chancen auf eine konjunkturelle Belebung in der Wirtschaft Nordrhein-Westfalens gut stünden, aber die Aufwendungen für Energie weiter steigen sowie Liefer- und Materialengpässe für höhere Preise sorgen könnten. „Das könnte sich im Haushalt ergebnis- und zahlungswirksam auswirken und die geplanten Ansätze überschreiten.“

Zinspolitik

Außerdem führte Brinker weiter aus, dass im Laufe des Jahres Bewegungen in der Zinspolitik der Europäische Zentralbank (EZB) mit Sitz in Frankfurt am Main zu erwarten seien. „Wegen der aktuell hohen Inflation sind das Ende von Ankaufprogrammen und eine Erhöhung des Leitzinses durch die EZB abzusehen.“ Dann steige das Risiko für die Gemeinde Laer, höhere Zinsen für Kredite bezahlen zu müssen.

Erfahrungsgemäß präsentiert Thorsten Brinker im Frühjahr den Entwurf des Hausaltabschlusses vom vergangenen Jahr. Das hat Laers Kämmerer wieder in der Ratssitzung am 6. April (Mittwoch) vor. „Das Jahr 2021 ist sehr gut verlaufen“, verrät Brinker. Zahlen wollte er aber noch nicht nennen. Das Jahr 2020 schloss das Ewaldidorf noch mit einem Plus in Höhe von mehr als 2,4 Millionen Euro ab. Man darf gespannt auf das Resultat aus 2021 sein.