Bushaltestelle liegt nicht mehr im Dunkeln

Dank einer neuen Leuchtstelle an der Bushaltestelle „Zur Wieske“ in Holthausen müssen die Schüler nach den Herbstferien nicht mehr im Dunkeln stehen und um ihre Sicherheit bangen. Dafür hat Holthausens Ortsvorsteher Klemens Tacke gesorgt, der im Bauausschuss beantragt hatte, die zusätzlich Lampe zu installieren. Weil alle Fraktionen zugestimmt haben, konnte der Wunsch kürzlich erfüllt werden.

Familie Wilmer und Martin Wolf, Leiter des Fachbereiches 3, freuen sich, dass die zusätzliche Lampe an der Bushaltestelle jetzt aufgestellt worden ist.

Das Thema „Sicherer Schulweg“ steht ganz weit vorne auf der Agenda der Politik und der Gemeindeverwaltung. Auf Initiative der betroffenen Mutter Steffi Wilmer stellte der Ortsvorsteher von Holthausen, Klemens Tacke (CDU), einen entsprechenden Antrag für eine zusätzliche Leuchtstelle an der Bushaltestelle „Zur Wieske“ im Bauausschuss. So lag diese stark vor allem von Grundschülern frequentierte Haltestelle völlig im Dunkeln und die Kinder waren in der dunklen Jahreszeit erst sehr spät zu erkennen.

Alle Fraktionen stimmten dem Begehren zu und die Verwaltung beauftragte die Firma Westnetz mit der Aufstellung und dem Anschluss der zusätzlichen Leuchtstelle. Über die Umsetzung dieser baulichen Maßnahme passend mit dem Beginn der dunkleren Jahreszeit freuen sich die Familie Wilmer, der Ortsvorsteher und der für die Ausführung zuständige Leiter des Fachbereiches 3, Infrastruktur und Bauen, der Gemeindeverwaltung, Martin Wolf.