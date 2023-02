Dank Ehrenamt ins Eigenheim

Bauchancen sind eine Frage der Punkte: Aller Voraussicht nach wird am heutigen Mittwoch der Rat der Gemeinde über die neuen Vergabekriterien für Wohnbaugrundstücke entscheiden. Die Verwaltung hat hierzu ein neues Punktesystem erstellt. Pluspunkte gibt es etwa für mehrere Kinder, Minuspunkte bekommt derjenige, der bereits ein Haus in Laer hat.

Im Baugebiet Freisenbrock III, besser bekannt als der neue Straßenzug An der Dille, galten noch die alten Grundstücksvergaberegeln. Bald soll es neue Regeln anfand eines Punktesystems geben.

Die Gemeinde Laer passt ihre Vergabekriterien für Grundstücke an. Der Hauptausschuss gab in der vergangenen Woche grünes Licht. Aller Voraussicht nach wird der Gemeinderat am Mittwoch final über die neuen Kriterien entscheiden.