Den Wärmeverlusten mit einer Infrarotkamera auf der Spur

„Einen idealen Einstieg für gezielte und sinnvolle Modernisierungs-Maßnahmen bietet die kreisweite Thermographie-Aktion“, so die Gemeindeverwaltung Laer in einem Pressetext.

Zwar zeigt sich das Wetter in diesen Tagen eher herbstlich, doch ab Mittwoch sollen die Temperaturen wieder sinken, sprich, es wird winterlicher. Spätestens dann müssen die Heizungen – trotz Explosion der Energiepreise – wieder höher gestellt werden, will man ein kuschelig warmes zu Hause haben. „Mit den rasant steigenden Energiekosten lohnt es sich besonders, Wärmelecks an der Gebäudehülle aufzuspüren und die Ursachen zu beheben, heißt es in einer Pressemitteilung zur kreisweiten Thermografie-Aktion, die von der Gemeinde Laer in enger Zusammenarbeit mit dem Verein energieland2050 angeboten wird.

Bei der Thermografie werden mit Hilfe einer speziellen Infrarotkamera die Oberflächentemperaturen von Fassaden gemessen. Die Wärmebilder, sogenannte Thermogramme, zeigen schlecht isolierte Bauteile sowie Stellen des Gebäudes auf, an denen die meiste Wärme verloren geht. Gerade Außenwände, Fenster, Dächer oder Übergänge der Bauteile untereinander können wärmetechnische Schwachstellen am Gebäude sein.

Wer sich einen Überblick über die energetische Situation seines Hauses verschaffen möchte, kann zum Preis von 180 Euro für ein Haus mit bis zu vier Wohneinheiten Thermografie-Aufnahmen vom Ingenieur Ralf Siegmund von der Firma Architekten Siegmund aus Lengerich und Ludwig Stroetmann von der Firma BIG – beratendes Ingenieurbüro Gebäudetechnik aus Rheine erstellen lassen.

Neben einer digitalen Einführungsveranstaltung am 11. Januar (Dienstag) um 18 (Infos zur Anmeldung unter www.energieland2050.de oder energieland2050@kreis-steinfurt.de) beinhaltet das umfassende Informationspaket die Erstellung der Thermografie-Aufnahmen im Winter, die fachkundige Auswertung dieser Außenaufnahmen in Form einer Thermografie-Mappe und einer Erläuterung der Wärmebilder im Rahmen einer Auswertungsveranstaltung im Frühjahr 2022.

Anmeldeunterlagen und weitere Materialien stehen auf der Homepage der Gemeinde Laer zum Download zur Verfügung, Ansprechpartner ist Martin Wolf, Telefon 0 25 54/91 03 00, E-Mail martin.wolf@laer.de. Anmeldeschluss ist der 14. Januar (Freitag).