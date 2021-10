Endlich persönlich begegnet

Das 30-jährige Bestehen der Partnerschaft zwischen Badersleben und Laer, das eigentlich in 2020 anstand, coronabedingt aber abgesagt werden musste, soll vom 27. bis zum 29. Mai 2022 im Ewaldi­dorf gefeiert werden. Dazu werden natürlich auch die Freunde aus der zweiten Laerer Partnergemeinde Guénange aus Frankreich erwartet. Das wurde jetzt während eines privaten Treffens in Holthausen bekannt.

Ines und Olaf Beder aus Badersleben nutzten bei einem privaten Besuch bei Maria und Jürgen Hinnemann-Fuchs in Holthausen die Gelegenheit, bei einem Frühstück am Sonntagmorgen auch Bürgermeister Manfred Kluthe persönlich kennenzulernen, was bislang nur in Zoom-Konferenzen möglich war. Die Corona-Zeit wurde so genutzt, um mit den Partnergemeinden Badersleben aus Sachsen-Anhalt und Guénange in Frankreich Kontakt zu halten. Auch Nadine Kluthe und die Töchter Emma und Mia sowie der Vorsitzende Bernhard Potthoff und Antje und Peter Püllen vom Freundeskreises Guénange genossen das Treffen. Das geht aus einem Bericht der Gastgeber hervor.

Themen dieses Vormittags waren unter anderem das 30-jährige Partnerschaftbestehen, das 2020 coronabedingt nicht gefeiert werden konnte. Das soll jedoch nächstes Jahr vom 27. bis 29. Mai in Laer nachgeholt werden. Aus Badersleben und Guénange werden zu diesem Jubiläum viele Gäste erwartet. Auch die geplante Jugendfreizeit 2022 in Badersleben mit Jugendlichen aus allen drei Partnergemeinden wurde erörtert.

Olaf Beder berichtete, dass Thomas Kröger, der bisherige Bürgermeister der Gemeinde Huy und Mitunterzeichner der Partnerschaftsurkunde 1990 nach der Landtagswahl im Juni ein Mandat im Landtag von Sachsen-Anhalt in Magdeburg geholt hat und aus diesem Grunde ein Nachfolger gewählt werden muss.

Im Rahmen der Bundestagswahl hat auch die Bürgermeisterwahl in der Gemeinde Huy stattgefunden, die Stichwahl erfolgt am 17. Oktober (Sonntag). Dann wird die neue Bürgermeisterin oder der neue Bürgermeister gewählt. Der Ortsteil Badersleben gehört neben zehn weiteren zur Gemeinde Huy.

Ortsbürgermeister Olaf Beder und seiner Frau Ines war es ein besonderes Anliegen, am Samstag das Grab von Gerrit Thiemann in Ahaus zu besuchen. Der verstorbene Geschäftsführer des Dorfmarketingvereins Laer war seit Beginn der Partnerschaft 1990 bei allen Begegnungen dabei und auch wegen seines Humors in Badersleben sehr geschätzt.

Nach einem Besuch des Ahauser Schlosses und des Schlosses in Burgsteinfurt mit Bagno und Konzertgalerie durfte auch ein Abstecher zur Hollicher Mühle nicht fehlen, da auch in Badersleben die Mühle das dortige Ortsbild prägt. Das könnten auch Ideen für mögliche Ziele beim geplanten Partnerschaftstreffen im nächsten Jahr sein.

Abends nahmen die Besucher am Erntekranzbinden des Landvolks dem Hof Röttgermann in Holthausen teil. Dort trafen sie einige bekannte Gesichter aus der 30- jährigen Partnerschaftszeit und tauschten beispielsweise gerne Erinnerungen mit der ehemaligen Ortsvorsteherin Margarete Müller aus.

Bürgermeister Kluthe bedankte sich für das Treffen genau passend zum „Tag der Deutschen Einheit“. Der Gemeindechef versprach spontan, im nächsten Jahr zum 3. Oktober nach Badersleben zu fahren.