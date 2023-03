Erinnerung an NS-Opfer wachhalten

Die Gemeinde Laer will das Gedenken wachhalten an die von den Nazis deportierten und ermordeten Juden. Dazu werden demnächst Stolpersteine an der Pohlstraße verlegt. Sie sollen zeigen: Die Opfer waren Menschen aus der Mitte der Dorfgesellschaft.

Die ersten Stolpersteine in Laer werden im Oktober an der Pohlstraße 14 verlegt. Dort wohnten am 13. Dezember 1941 sechs jüdische Mitbürger, die an diesem Tag deportiert wurden.

Im April soll der genaue Termin feststehen, an dem an der Pohlstraße 14 die ersten „Stolpersteine“ in der Gemeinde Laer verlegt werden. Voraussichtlich im Oktober wird der Künstler Gunter Demnig nach Laer kommen, um die Gedenktafeln zu verlegen, die an vom NS-Regime deportierte Juden erinnern sollen. Das haben Bürgermeister Manfred Kluthe und die Kulturbeauftragte Mona Lindenau am Donnerstagabend im Auftakt-Workshop zu diesem Projekt mitgeteilt.