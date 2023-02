In einer Ausstellung will der Künstler Jürgen Tebbe das Verhältnis des Menschen zur Natur ansprechen. Eröffnet wird die Ausstellung an Donnerstag. Sie soll besonders zum Nachdenken anregen.

Immer wieder dienstags lädt Jürgen Tebbe im Februar zur Ausstellung seiner Bilder in die Geschäftsstelle der Laerer Grünen, Hohe Straße 34, ein. Der Künstler, der seit 2018 Mitglied der Partei ist, hat viel über die Natur und den Umgang mir ihr nachgedacht. Eine Frage bewegt ihn besonders: „Wie kann der Kollaps unseres Planeten verhindert werden?“ Auch darüber möchte er gerne mit den Besucherinnen und Besuchern der Ausstellung ins Gespräch kommen. Das geht aus einem Pressetext der Grünen hervor, die die Präsentation organisiert haben.

Bereits in seiner Jugend reizte ihn die Perspektive von Gebäuden, und er hielt sie schon früh in Zeichnungen fest. Diese Erfahrungen konnte der Maler in seinem späteren Beruf als Ingenieur auf andere Art und Weise anwenden. „Vor 19 Jahren bekam ich von meinen Kindern einen Malkursus an der VHS Steinfurt geschenkt“, so Jürgen Tebbe.

Nachdenken über die Natur

Ein Glücksfall sei dabei gewesen, auf die Kursleiterin Yvonne Hoppe-Engbring zu treffen, die die ganze Palette des Malens und Zeichnens hervorragend beherrscht und motivierend weitergeben kann.

In letzter Zeit veränderten sich die Motive von Jürgen Tebbe. Mit seinen Bildern in Acryl- und Aquarellfarben sowie mit den Linolschnitten will er die Betrachterinnen und Betrachter zum Nachdenken animieren. So ist es auch kein Wunder, dass sich die Schönheit der Natur einerseits, aber auch die Umweltprobleme in seinen Bildern wiederfinden. Sie appellieren für mehr Achtsamkeit gegenüber der Natur.

Mit einem großformatigen Themenbild der Erdkugel verdeutlicht Tebbe das Verhältnis des Erddurchmessers zu seiner Kruste und Atmosphäre. „Es liegt in unseren Händen, dieses zarte empfindliche Gebilde zu bewahren“, so der Text zu dem Bild und zu der Ausstellung.

Jeden Dienstag im Februar geöffnet

Ein kleiner Ausschnitt wird in der Geschäftsstelle der Grünen gezeigt. Dort sind sehr persönliche Bilder zu sehen, die zum Nachdenken anregen. Bilder, die mit der Technik des „trockenen Pinsels“ entstanden sind, aber auch Bilder in Acryl und ein filigraner Druck der Heilpflanze Artemisia annua, die in der Behandlung von Malaria, HIV und Krebs besondere Bedeutung hat. Für die Erforschung dieser Heilpflanze erhielt eine chinesische Pharmakologin 2015 einen Nobelpreis.

Die Ausstellung ist am heutigen Donnerstag (2. Februar) von 18 bis 20 Uhr geöffnet, und jeweils dienstags am 7.,14.,21. und 28. Februar von 18 bis 19.30 Uhr in der Geschäftsstelle der Laerer Grünen zu sehen. Zu diesen Zeiten ist auch der Maler anwesend.

Weitere Informationen: gruenelaer.de/2023/01/29/es-liegt-in-unseren-haenden/