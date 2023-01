Galerie Lengershaus zeigt in Kooperation mit dem Heimatverein Fotoausstellung

„Es war einmal. . .“ lautet der Titel der zweiten Ausstellung in der Galerie Lengershaus von Tomasz Samek. Nach der Vernissage am Samstagabend war die Präsentation historischer Foto-Ansichten von Laer während des Sonntags für die breite Öffentlichkeit zu sehen.

Farbe in alte Ansichten gebracht

Einen Blick zurück in die Vergangenheit der Ewaldigemeinde erlaubt die Fotoausstellung „Es war einmal – historische Fotografien aus Laer“. Ort ist die „Galerie Lengershaus“ an der Hohen Straße 20. Dort bauen die Kunsthistoriker Tomasz Samek und seine Lebensgefährtin Karina Hansen einen Ort auf, an dem künstlerische Präsentationen vieler Art möglich sind.