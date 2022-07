Feuerwehr befreit Fahrgast aus Taxi

Nach einem Auffahrunfall auf dem Münsterdamm in Höhe der Pohlstraße am Montagmorgen musste eine Person von der Feuerwehr aus einem Taxi herausgeschnitten werden. Der Fahrgast wurde anschließend mit einem Rettungswagen verletzt ins Krankenhaus gebracht.

Bei einem Verkehrsunfall am Montagmorgen gegen 9.30 Uhr auf dem Münsterdamm in Höhe der Pohlstraße wurde eine Person in einem Taxi eingeklemmt. „Vermutlich ist beim Linksabbiegen in die Pohlstraße ein Lkw aufgefahren“, schilderte Jochen Töns,