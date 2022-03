Fünf tolle Tage in Oer-Erkenschwick versprechen die Veranstalter des Laerer Kindercamps Sechs- bis Elfjährigen vom 11. bis zum 15. Juli. Während eines Wochenendes in Nordhorn haben sich die ehrenamtlichen Betreuerinnen und Betreuer auf ihren Sommerferien-Einsatz intensiv vorbereitet. Sie freuen sich auf ihre Zeit mit 70 Kindern, die ab sofort von ihren Eltern angemeldet werden können.

Laerer Kindercamp startet am 11. Juli

Bereits im vergangenen Jahr haben die Veranstalter und Betreuer des Laerer Kindercamps erfolgreich der Corona-Pandemie getrotzt. Das machen sie auch in 2022 und bieten die beliebte Ferienveranstaltung für Sechs- bis Elfjährige vom 11. bis 15. Juli an. Das bestätigt Tim Uhle im Gespräch mit dieser Zeitung. Gemeinsam mit Svenja Schröder und Nele Schleusener bildet er das dreiköpfige Leitungsteam für die fünf tollen Tage, die die Urlauberinnen und Urlauber abermals nach Oer-Erkenschwick führt.

Die Einrichtung des dortigen Kinder- und Jugendcamps Haard bietet den Mädchen und Jungen kleine Holzhütten, in denen der Nachwuchs in richtigen Betten schlafen kann. Zudem gibt es sanitäre Anlagen sowie ein großzügiges Küchen- und Speisehaus. Die riesigen Freiflächen und das umgebende Waldgebiet ermöglichen der Laerer Gruppe ausgedehnte Freizeitaktivitäten.

„Wir werden voraussichtlich 24 Betreuerinnen und Betreuer sein“, kündigt Tim Uhle an. Wie er weiter berichtet, haben viele von diesen Ehrenamtlichen erst kürzlich ein Wochenende in einem angemieteten Haus in Nordhorn verbracht, um das Kindercamp, das unter dem Motto „Harry Potter“ steht, vorzubereiten.

Für das leibliche Wohl der Mädchen und Jungen werden Yvonne und Markus Thies, Ines Surmund, Jan Grothues und Dirk Niehues sorgen.

Die Anmeldeformulare können ab sofort über die Homepage www.kindercamp-laer.de heruntergeladen werden. Sie sollten spätestens bis zum 15. Mai ausgefüllt im Pfarrbüro abgegeben werden. Sollten sich mehr als die maximal möglichen 70 Teilnehmer anmelden, entscheidet die Reihenfolge, wer an der Fahrt teilnehmen kann.

Bevor es am 11. Juli (Montag) ab 10 Uhr vom Sportzentrum mit dem Bus losgeht, sind alle Teilnehmenden am 12. Juni (Sonntag) zum Kennenlernen von 14.30 bis 16 Uhr ins Pfarrzentrum eingeladen. Dort sind dann auch ab 16.30 Uhr die Eltern zum Infotreffen willkommen.

Träger des Kindercamps ist abermals die Pfarrgemeinde Heilige Brüder Ewaldi. Die Kosten belaufen sich auf 90 Euro pro Person.