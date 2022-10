Rottweiler verletzt Mischlingshündin schwer

Auch bei der Polizei wurde der Vorfall mit dem Rottweiler gemeldet.. Foto +++(c) dpa - Bildfunk+++

Die Attacke hat ein Nachspiel: Ein Rottweiler soll vor neun Tagen in unmittelbarer Nähe des neu geplanten Baugebiets im Freisenbrock in Laer eine kleine Mischlingshündin angegriffen haben. Dabei soll die Hündin schwer verletzt und stationär in eine Tierklinik aufgenommen worden sein, berichtete die Halterin. Den Vorfall haben die Polizei und das Ordnungsamt der Ewaldigemeinde bestätigt.