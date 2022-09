„Gemeinsam für den Frieden“ hieß eine Aktion der Werner-Rolevinck-Schule, an der sich die Klassen aller Jahrgänge beteiligten. Dabei entstand ein Banner mit Friedenstaube, das in der Aula aufgehängt werden soll. In der Bartholomäuskirche stimmten sich die Teilnehmenden inhaltlich ein.

Berta Weishaupt und Hans-Peter Marker stimmen zum Ende gemeinsam das Friedenslied an und die Kinder fallen begeistert, Finger schnippend mit ein. Hinter ihnen liegt eine nachdenklich stimmende Andacht, die die Pastoralreferentin der katholischen und der Pfarrer der evangelischen Kirchengemeinde zusammen mit einigen Lehrerinnen der Werner-Rolevinck-Schule in der Bartholomäuskirche vorbereitet und gestaltet haben. Dabei dreht sich alles um das Thema Frieden, der allen Generationen gleichermaßen am Herzen liegen sollte und für den sich alle stark machen wollen.

Grundschule

„Gemeinsam für den Frieden“, heißt das Motto der Aktion, der die vier verschiedenen Jahrgänge der Laerer Grundschule samt der Lehrerschaft an vier verschiedenen Tagen klassenweise in den Kirchenraum, der natürlich allen Konfessionen offen steht, strömen lässt. Dort hört der Nachwuchs, das Frieden schon im Alltag beginnt. Ob in der Familie, im Freundeskreis oder in der Schule, überall kann es leider auch Reibereien geben, denn Menschen können sehr verschieden sein.

Botschaften

Lässt sich ein Streit nicht vermeiden, sollte man dabei fair und möglichst sachlich bleiben. Gelingt das nicht und sind die Beteiligten laut, ausfallend und beleidigend geworden, wäre eine Entschuldigung angebracht, denn die erleichtert die Versöhnung. Botschaften, die die Kinder aufmerksam vernehmen. Sie gelten auch für den Weltfrieden, für den die Schülerschaft sich gemeinsam, verstärkt einsetzen möchte.

Nach der Andacht verewigen sie sich die Schülerinnen und Schüler aller Klassen mit ihren Unterschriften auf einem großen, weißen Bettlaken, das eine Friedenstaube ziert.

270 Schüler

„Wir werden das Banner in der Aula aufhängen“, kündigt Schulleiterin Sylvia Beyer im Gespräch mit dieser Zeitung an. Sie hat die Friedensaktion im Vorfeld in einem Elternbrief und zudem in der Schulpflegschaft angekündigt und freut sich, dass sich das gesamte Kollegium und alle 270 Schülerinnen und Schüler daran beteiligt haben.