Gleich drei Ausgezeichnete

Laer

Insgesamt 5000 Euro beträgt das Preisgeld des Heimatpreises 2021, den die Gemeinde Laer in drei Teile gestaffelt hat. Während der jüngsten Sitzung des Gemeinderates haben Bürgermeister Manfred Kluthe, Fachbereichsleiter Matthias-Holger Reher und Sozialausschuss-Vorsitzende Margarete Müller diesen an Norbert Surmund (1. Preis) an Manfred Sommer (2. Preis) und das Jugendblasorchester (3. Preis) verliehen.

Von Sabine Niestertund