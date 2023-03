Slotcar-Rennen: Großer Motorsport im Miniformat

Reifenwechsel, Motortuning, rasante Fahrerduelle: Bei Slotcar-Rennen findet all dies auf einer überschaubaren Fläche statt. Der Rennsport im Minimalzuschnitt hat auch in Laer Liebhaber. Wir waren zu Besuch im Rennstall und haben einen prüfenden Blick auf die Piste geworfen.

Am Motor schrauben, die Reifen wechseln, die Karosserie lackieren und dann ab auf die Piste, um sich schweißtreibende Duelle um die Spitze zu liefern: In der Boxengasse Laer geschieht all das, was bei den Fans die Faszination Motorsport ausmacht – nur eben ein paar Nummern kleiner. Die Interessengemeinschaft (IG) für Slotcar-Rennen – unter Nichtfachleuten als Carrera bekannt – ist heilfroh, die Corona-Pandemie mit ihren Einschränkungen überstanden zu haben. Nachwuchssorgen haben die Hobbypiloten dennoch.