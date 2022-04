Gründung fest ins Auge gefasst

„Wir hatten es insgeheim gehofft, dass viele Holthausenerinnen und Holthausener zu dieser Infoveranstaltung kommen, in der es im Kern über die Entstehung eines bürgerschaftlich getragenen Dorfladens ging“, so Bürgermeister Manfred Kluthe und Ortsvorsteher Klemens Tacke, „aber diese Resonanz von über 100 Teilnehmern war schlichtweg überwältigend“, heißt es weiter in der Presseinformation der Gemeinde.

„Team Dorfladen“

Eingeladen hatte das „Team Dorfladen“ mit Matthias Hackmann, Britta und Axel Franke, Margarethe Müller, Dieter Reers, Martin Röttgermann, Christoph Wilmer, Jochen Korves, Daniel Stegemann und Klemens Tacke, das sich kurz nach der Schließung des Backshops zusammengefunden hatte. Gemeinsam lotete die Gruppe verschiedene Möglichkeiten aus, die von Matthias Hackmann und Britta Franke der breiten Interessengemeinschaft per Beamervortrag und anschließender Diskussionsrunde anschaulich dargeboten wurden.

Gemeinschaftsprojekt

Zu der Infoveranstaltung eingeladen waren auch der Vorstandsvorsitzende der Volksbank Baumberge Dirk Spanderen und Vorständin Helena Hass, die ihrerseits die Unterstützung der Volksbank Baumberge für solch ein Gemeinschaftsprojekt zusicherten. Die Volksbank Baumberge ist Eigentümerin des Gebäudes, in dem der Backshop jahrelang durch Erika Gröwer und Elisabeth Froning für viele Holthausener, der benachbarten Beerlage und vielen Pendlern immer eine sichere Anlaufstelle für frische Brotwaren, Wurstwaren, Käse und Dinge des täglichen Bedarfs war.

Resonanz

Mit den Worten „Wow“ drückte Dirk Spanderen seine Begeisterung für die große Resonanz aus. Sollte sich in Holthausen eine Gemeinschaft gründen, kann sich die Volksbank auch den Verkauf der Immobilie an die Gesellschaft vorstellen. Wir würden das Projekt in vielerlei Hinsicht unterstützen, so der Vorstandsvorsitzende.

Verkaufswagen

Matthias Hackmann und Britta Franke stellten immer wieder heraus, dass der reine Warenverkauf nicht das Ziel ist. Dies könnte man einfach durch einen Verkaufswagen realisieren. „Es geht um eine neue Dorfmitte“, so Hackmann und Franke in der neben frischen und regionalen Waren, das Soziale im Mittelpunkt steht.

Ein Dorflädchen, das sich an dem Standort des ehemaligen Backshops befände, hätte das Potenzial sich zu einem Dreh- und Angelpunkt von Holthausen zu entwickeln. So könnte neben dem Verkauf auch eine kleine Außengastronomie rund um das Objekt entstehen. „Das alles möchten wir aber mit euch zusammen entwickeln“, so Matthias Hackmann, der gemeinsam mit Britta Franke immer wieder betonte, dass alles nur gelingen kann, wenn man eine wirklich breite Unterstützung aus der Bevölkerung bekommen würde.

Das Team Dorfladen hatte sich in den vergangenen Monaten auch bereits bestehende Dorfläden in der Region angeschaut. So lud man beispielsweise auch Hermann Lastring aus Welbergen ein, der der Gruppe wertvolle Erfahrungen von der Gründung und des Betreibens des genossenschaftlich geführten Dorfladens in Welbergen mit auf den Weg gab.

Gründungsversammlung

„Die Chance ist jetzt einmalig“, so Bürgermeister Manfred Kluthe, der sich wünscht, dass sich möglichst viele Holthausener zu einem Dorfentwicklungsverein zusammenschließen, damit auf dieser Basis die nächsten konkreten Schritte mit der Volksbank gegangen werden können. Die Gründungsversammlung findet bereits am 29. April (Freitag) um 20 Uhr im Saal des Pfarrhauses von Holthausen statt, zu der das Team Dorfladen alle einlädt