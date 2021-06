Heilige Drei Könige erzählen von der Geburt Christi

Am ersten Januar-Wochenende ziehen sie wieder von Haus zu Haus: die Sternsinger. Kinder, Jugendliche und Erwachsene sind diesmal unter dem Motto „Frieden! Im Libanon und weltweit“ unterwegs – auch in Laer und Holthausen.

„Frieden! Im Libanon und weltweit“ lautet das Motto der Sternsingeraktion 2020, an der sich auch Kinder, Jugendliche und Erwachsene in Laer und Holthausen beteiligen. Am kommenden ersten Januar-Wochenende (4./5. Januar) werden sie durch die Straßen beider Ortsteile ziehen und in Gesängen sowie Gebeten von der Geburt Christi erzählen. Sie erinnern dabei an die Weisen aus dem Orient, die aufgebrochen waren, um das neugeborene Kind in Bethlehem zu suchen, heißt es in den Pfarrnachrichten der Kirchengemeinde.

Als Heilige Drei Könige wollen die Sternsinger in die Häuser der Gemeinde gehen, um den Menschen für das neue Jahr den Frieden zu wünschen. Deshalb werden sie auch mit Kreide den alten Segensspruch „20 C + M + B 20“ („Christus Mansionem Benedicat“ – „Christus segne diese Wohnung/dieses Haus“) schreiben, kündigt die Kirchengemeinde an.

Die Sternsinger leisten mit ihren Besuchen einen Beitrag für Frieden und Gerechtigkeit auf der einen Erde, heißt es in den Pfarrnachrichten der Kirchengemeinde weiter. Unter dem Motto „Frieden! Im Libanon und weltweit“ sollen in 2020 ganz besonders Kinder im Libanon unterstützt werden. Auf breite Unterstützung der Bevölkerung hoffen die Sternsinger auch in Laer und Holthausen.

Die Aktion startet am Samstag in Laer. Dann treffen sich alle Sternsinger um 8.30 Uhr im Pfarrzentrum. Von dort erfolgt der Gang zur Kirche zum Aussendungsgottesdienst. Anschließend machen sich die Teilnehmer auf ihren Weg durch die Gemeinde. Zwischendurch gibt es ein Mittagessen im Pfarrzentrum.

Die Bauerschaft Vowinkel wird erst am Sonntag (5. Januar) von den Sternsingern aus Holthausen besucht.

Am Sonntag wird um 10.30 Uhr zu einem Familiengottesdienst mit Rückkehr der Sternsinger und Bekanntgabe des Sammelergebnisses eingeladen. Anschließend erfolgt die Rückgabe der Gewänder und anderen Utensilien. Treffen dazu ist in der Messdienersakristei.

Die Aktion in Holthausen und in der Beerlage findet am Sonntag (5. Januar) statt. Dann treffen sich die Sternsinger um 8.30 Uhr am Pfarrhaus. Anschließend folgt um 9 Uhr der Aussendungsgottesdienst in der Marienkirche.