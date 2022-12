Hilfe für notleidende Kinder

Die Laerer Sternsinger gehen in diesem Jahr für die Altersgenossen auf die Straße. Die Vorbereitungen für die Aktion sind so gut wie abgeschlossen.

„Ich freue mich, dass heute so viele Kinder ins Pfarrzentrum gekommen sind, um beim Vorbereitungstreffen der Sternsingeraktion 2023 dabei zu sein“, begrüßte Pastor Andreas Ullrich die Anwesenden. „Leider sind in diesem Jahr keine Sternfahrer hier, um mit Euch die Aktion vorzubereiten, da das Bistum Münster in diesem Jahr die Aktion nicht unterstützt“, bedauerte der Seelsorger, der mit den Kindern in der Schule bereits den Sternsingerfilm angeschaut hatte.

„Kinder stärken, Kinder schützen – in Indonesien und weltweit“, lautet das Motto der Sternsingeraktion im neuen Jahr. „In unserer Gemeinde werden auch in diesem Jahr wieder Jugendliche und Erwachsene von Haus zu Haus ziehen, die Botschaft von Weihnachten zu den Menschen bringen, ihnen Gottes Segen für das neue Jahr wünschen und Geld für Kinder in aller Welt sammeln, denen es nicht so gut geht wie uns“, versprach der Geistliche mit dieser Aktion die Not zu lindern.

An diesem Vormittag wurde auch das Sternsingerlied, der Spruch geübt und die Bezirke eingeteilt. Viele der jungen Besucherinnen und Besucher im Pfarrzentrum sind schon mehrfach mit Gewand, Krone und Stern unterwegs gewesen. Sie wissen, worauf es ankommt. „Wir sammeln dabei ja für Kinder, denen es nicht so gut geht“, sagen sie. „Die Süßigkeiten, die wir sammeln und behalten, sind eine schöne Belohnung. Die meisten Leckereien werden wir aber an die Tafel in Steinfurt geben“, kündigten die Sternsinger an. Da für die traditionelle weltweite Hilfsaktion viel Unterstützung gebraucht wird, und beim ersten Treffen im Laerer Pfarrzentrum noch nicht alle Bezirke besetzt werden konnten, können sich alle Kinder und Jugendliche, die Interesse daran haben, sich im Pfarrbüro unter der Telefonnummer 62 87 melden. Auch Erwachsene sind natürlich willkommen.