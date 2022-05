Hochmotiviert an den Start

Die Bürgerinnen und Bürger in Holthausen haben am Wochenende einen Dorfentwicklungsverein gegründet. Ihm stehen als Erster und Zweiter Vorsitzender Marcel Barnemann und Matthias Hackmann vor. Bürgermeister Manfred Kluthe leitete die Vorstandswahlen.

Bürgermeister Manfred Kluthe (l.) leitete die Gründungsversammlung, in dessen Verlauf Marcel Barnemann (3.v.r. hinten) zum Vorsitzenden gewählt wurde. Zur Seite als Zweiter Vorsitzender steht ihm Matthias Hackmann (4.v.r. hinten). Als Beisitzer agieren Christoph Wilmer (2.v.l.), Klemens Tacke (3.v.l.) sowie Nadine Benning (vorne l.) und Mechthild Wigger (vorne r.).

Die Bürgerinnen und Bürger in Holthausen haben nicht lange gefackelt. Nur drei Wochen nach der Informationsveranstaltung zum Thema genossenschaftlicher Dorfladen (wir berichteten) haben sie den Dorfentwicklungsverein gegründet. Dieser soll möglichst bald ins Vereinsregister eingetragen werden.

„Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnitts ‚steuerbegünstigter Zweck‘ der Abgabenordnung durch Unterstützung bei der dörflichen Entwicklung des Laerer Ortsteils Holthausen zum Nutzen des Allgemeinwohls“, heißt es in der Satzung. Diese stellte Matthias Hackmann vom „Team Dorfladen“ während der Gründungsversammlung vor, nachdem Klemens Tacke die große Runde im Pfarrheim St. Marien begrüßt hatte. Der Ortsvorsteher und der Bürgermeister Manfred Kluthe, der die Versammlung und die Vorstandswahlen leitete, freuten sich über die zahlreichen Besucherinnen und Besucher. Diese zeigten sich hochmotiviert für das Dorf etwas zu bewegen, dabei alle vorhandenen Potenziale zu nutzen und diese möglichst miteinander zu vernetzen.

An die Spitze der neuen Vereinigung, die als Trägerverein des bürgerschaftlich getragenen Dorfladens fungieren soll, wählte die Versammlung den von Margarete Müller vorgeschlagenen Marcel Bornemann, der seit 2018 mit seiner Familie in Holthausen lebt. Ihm zur Seite als Zweiter Vorsitzender steht Matthias Hackmann, der bereits viel Arbeit in das Projekt gesteckt hat. Axel Franke stellte sich für den Posten als Kassierer bereit und Dorothea Thiehoff als Schriftführerin.

Die Wahlen gestalteten sich als schwierig, weil viele, die bereit waren, ein Amt zu übernehmen, an diesem Abend fehlten. Um auf Nummer sicher zu gehen, befragte der Bürgermeister die jeweils Betroffenen telefonisch, ob sie kandidieren und ob sie ihre Wahl annehmen wollen.

Die Qual der Wahl hatten die B Besucher bei der Wahl von fünf Beisitzerinnen und Beisitzern. Immerhin standen insgesamt acht Personen auf der Vorschlagsliste. Durchsetzen konnten sich schließlich Klemens Tacke, Christoph Wilmer, Nadine Benning, Martin Röttgermann und Mechthild Wigger.

Nach diesem kleinen Wahlmarathon galt es für die Runde, noch zwei Kassenprüfer zu finden, die nicht Mitglieder des Vorstands sein dürfen. Die Entscheidung fiel auf Matthais Rosenbaum und Norbert Langer.

„Ich habe den höchsten Respekt vor so einer starken Gemeinschaft“, lobte der Bürgermeister die Bereitschaft der Bürgerinnen und Bürger, sich einzubringen und Verantwortung zu übernehmen. Das schaffe eine gute Basis für die weiteren Schritte, mit der das Schiff jetzt auf die Reise gehe.