Im Biergarten wird es kuschelig

Nach zwei Jahren Pause findet am kommenden Wochenende wieder ein Weihnachtsmarkt in Leer statt. Er findet allerdings nicht mehr bei „Tante Toni“, sondern im hinteren Teil der Gaststätte von Anne Wegmann um.

Weihnachtsmarkt in Leer zieht zu Anne Wegmann um

Sie freuen sich auf den Weihnachtsmarkt, der am kommenden dritten Advents-Wochenende im Ortsteil Leer stattfindet.

Nach zwei Jahren coronabedingter Abstinenz findet am kommenden dritten Advents-Wochenende im Ortsteil Leer wieder ein Weihnachtsmarkt statt. Dieser ist am Samstag (10. Dezember) von 16 bis 22 Uhr und am Sonntag (11. Dezember) von 10 bis 18 Uhr geöffnet.