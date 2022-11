Kegeln für die Kinder

140 Frauen und Männer nahmen an der Kegelmeisterschaft teil. Der Erlös kommt dem Kindercamp in Laer zugute.

Die 140 Teilnehmenden der örtlichen Kegelmeisterschaft im „Haus Veltrup“ genossen es am Wochenende, endlich wieder aktiv werden zu dürfen. Eingeladen dazu hatte das Betreuerteam des Laerer Kindercamps, dem auch der Erlös der zweitägigen sportlichen Veranstaltung zu gute kommen soll. Dabei gingen 140 Männer und Frauen an den Start. Sie mussten insgesamt jeweils 44 Wurf in die Vollen vollbringen und möglichst viel Holz dabei abräumen. In sechs Damenclubs und elf Herrenclubs ging es rund.

Das Kindercamp Laer organisiert diese Meisterschaft nun schon seit 2018 und musste coronabedingt leider zwei Jahre aussetzen. Umso schöner, dass sich so viele begeisterte Kegler und Keglerinnen angemeldet haben, um an den beiden Tagen ihr Können zu zeigen.

Bürgermeister

Bürgermeister Manfred Kluthe eröffnete das Turnier mit einem Wurf in die Vollen. Zudem nahm er am Sonntag zusammen mit Svenja Schröder die Siegerehrung vor. Bei den Herren-Clubs belegte das Team FZZ mit 1548 Holz den ersten, „Die Dusseliggen“ mit 1524 Holz den zweiten und die „Bärenfänger“ mit 1514 Holz den dritten Platz. Bei den Damen-Clubs setzten sich die „Coyoten“ mit 1528 Holz durch. Auf dem zweiten Platz folgten die Chicks mit 1414 Holz und auf dem dritten Platz die „Kalinen“ mit 1340 Holz.

In der Herren-Einzelwertung setzte sich Jan Bornemann mit 302 Holz durch. Auf Platz zwei folgte Dennis Plaumann mit 277 Holz und auf dem dritten Platz Christian Voß mit 271 Holz. In der Damen-Einzelwertung setzte sich Karen Söller mit 249 Holz, gefolgt von Andrea Dachmann mit 248 Holz auf dem zweiten und Stephanie Wenderdel mit 243 Holz auf dem dritten Platz durch.

1111 Euro

Dankbar sind die Veranstalter und Organisatoren allen Sponsoren. Dazu gehörten Kurt Veltrup und sein Team vom „Haus Veltrup“, Delohms Design Textildruck, Frisör Blömer, Blumenhaus Hörsting, Milchhof Oskamp, Matthias Heerdt von autopro, Al Camino und die Gaststätte Smeddinck. Zudem haben die teilnehmenden Clubs noch großzügig gespendet – auch ihnen gilt ein Dankeschön – , so dass ein Gesamterlös in Höhe von 1 111 für das Kindercamp Laer zusammenkam.

„Es waren zwei tolle, gemeinschaftliche Tage“, bilanzieren die Veranstalter.