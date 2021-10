Kein Aushängeschild für die Gemeinde Laer

TuS Laer 08 will die Umkleidekabinen in Eigenleistung „aufhübschen“

Laer

Weil die Umkleidekabinen und sanitären Anlagen am Sportplatz sich in keinem guten Zustand befinden und nicht gerade ein Aushängeschild für die Gemeinde Laer sind, will der TuS Laer 08 diese in Eigenleistung „aufhübschen“. Während der jüngsten Sitzung des Sportausschusses bat der TuS-Vorstand darum, dass die Gemeinde Laer die Materialkosten übernimmt. Diese sollen auf maximal 7000 Euro begrenzt werden.

-abi-